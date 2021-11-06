Evacúan Universidad de Yale por amenaza de bomba

La tarde de este viernes, varios edificios de la Universidad de Yale, en Connecticut, fueron evacuados debido a una amenaza de bomba, por lo que al lugar arribaron policías y agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Equipos de emergencia de Harvard y la policía de Cambridge inspeccionaron los edificios University Theatre, Jonathan Edwards College, Yale Art Gallery, Vanderbilt Hall, Bingham Hall, Welch Hall y Grace Hopper después de que fueron evacuados.

De acuerdo con un comunicado compartido por la institución, alrededor de las 2:00 de la tarde, recibieron una llamada anónima en la que les informaron que se habían colocado bombas en varios edificios de la Universidad de Yale.

De inmediato la universidad puso en marcha el protocolo para evacuar los edificios y poner a salvo a los estudiantes. La policía trasladó a los alumnos de la Universidad de Yale a otros edificios "para mantenerlos calientes y proporcionarles comida y baños".

Happening now in #NewHaven #CT - @Yale has received a bomb threat, prompting closure and evacuation of several facilities and a 5 block radius near heart of campus: pic.twitter.com/jqORlUatvl — Bill Bartholomew (@BillBartholomew) November 5, 2021

“Los estudiantes fueron trasladados en autobús a un lugar no revelado para evitar una amenaza secundaria”, explicaron las autoridades.

En redes sociales circularon videos del momento en el que los alumnos de la Universidad de Yale comenzaron a evacuar ante la amenaza de bomba. Al menos un radio de cinco cuadras a las instalaciones estuvo cerrado por protección.

Descartan que haya bomba en la Universidad de Yale

La Universidad de Yale estuvo cerrada durante varias horas mientras se realizó el registró de toda la zona para descartar cualquier riesgo.

La policía de New Haven informó que utilizó perros detectores de bomba. Por su parte, la policía estatal también proporcionó recursos a New Haven para la inspección.

Posteriormente, las autoridades informaron que no encontraron ninguna bomba en el campus universitario, por lo que autorizaron que los estudiantes regresaran a sus edificios.

La Universidad de Yale ubicada en New Haven, Connecticut, es la tercera universidad más antigua de Estados Unidos. De esa institución egresaron cinco presidentes estadounidenses: George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, Gerald Ford y William Howard Taft, así como a la actriz Meryl Streep.

