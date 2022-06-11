Bombardeo ruso provoca incendio en ciudad ucraniana de Severodonetsk

El bombardeo ruso sobre la planta química Azot en la ciudad oriental ucraniana de Severodonetsk provocó un gran incendio el sábado, tras una filtración de toneladas de crudo, dijo el gobernador regional, mientras continuaba la batalla por el control del lugar.

El intento de las fuerzas rusas por apoderarse de Severodonetsk se ha convertido en una de las batallas más sangrientas desde la invasión del 24 de febrero. Ninguno de los bandos ha logrado un golpe de gracia en semanas de combates y bombardeos que han reducido a ruinas grandes partes de la ciudad.

El gobernador de la provincia de Lugansk, Serhiy Gaidai, no dijo si el incendio en la planta, donde se esconden cientos de civiles, fue extinguido. Reuters no pudo verificar de manera independiente el reporte.

En declaraciones a la televisión nacional, Gaidai afirmó que los combates continúan en Severodonetsk, una pequeña localidad de Lugansk que se ha convertido en el foco del avance ruso en el este de Ucrania. Más temprano en el día dijo que las fuerzas rusas han capturado la mayoría de la ciudad, pero que Ucrania sigue controlando la planta química de Azot.

La batalla por Severodonetsk y su destrucción recuerdan las semanas de bombardeo de la ciudad portuaria sureña de Mariúpol, que quedó reducida a ruinas antes de que las fuerzas rusas tomaran el control el mes pasado y donde los últimos defensores ucranianos se rindieron desde su reducto en la planta siderúrgica de Azovstal.

Ukraine update: Russia appears to be losing the artillery battle at Severodonetsk https://t.co/LdsLn7rde6 — Leo Lysucor (@TheBigSyphon) June 11, 2022

Suministro de armas

Ucrania pidió a Occidente que acelere el suministro de armas pesadas para cambiar el rumbo de la guerra, argumentando que las fuerzas rusas tienen al menos 10 veces más piezas de artillería. Sin embargo, incluso pese a su desventaja, el ejército ucraniano ha demostrado ser más resistente de lo esperado en las primeras fases de los combates.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró desafiante el sábado.

"Definitivamente vamos a prevalecer en esta guerra iniciada por Rusia", dijo en una videoconferencia en un foro en Singapur. "Es en los campos de batalla de Ucrania donde se están decidiendo las futuras reglas de este mundo".

Tras verse obligada a reducir sus amplios objetivos de campaña, Moscú se ha volcado en ampliar el control en el este, donde los separatistas prorrusos ya tenían una franja de territorio desde 2014. La región oriental conocida como el Dombás incluye las provincias de Donetsk y Lugansk, donde está la ciudad de Severodonetsk.

Los ataques rusos dejaron sin suministro eléctrico el sábado a las dos mayores ciudades de Donetsk controladas por Ucrania, Kramatorsk y Sloviansk, escribió el gobernador regional Pavlo Kyrylenko en la aplicación Telegram.

En declaraciones posteriores en la televisión nacional, afirmó que la decisión formó parte de una estrategia deliberada para dejar sin luz a las localidades de Donetsk que siguen en manos ucranianas. "El enemigo sabe dónde está golpeando y con qué propósito", señaló.