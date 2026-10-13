¡Toma precauciones! estos son los bloqueos en carreteras y vías afectadas para este martes 13 de octubre 2026 en México

Entre camiones de carga y miles de viajeros, cualquier percance vial o manifestación en México, se traduce en horas de parálisis total. Por ello en Azteca Noticias activamos nuestra Alerta Asfalto: respaldados por monitoreo satelital, de CAPUFE y la Guardia Nacional, donde te entregamos el reporte minuto a minuto con los tramos bloqueados, el nivel de tráfico y las rutas alternativas que necesitas conocer para este martes 13 de octubre.

