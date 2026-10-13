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¡Toma precauciones! estos son los bloqueos en carreteras y vías afectadas para este martes 13 de octubre 2026 en México

Conoce aquí en Azteca Noticias los bloqueos en carreteras, vías afectadas y rutas con el reporte en vivo de CAPUFE y la Guardia Nacional este martes 13 de octubre.

Bloqueos carreteras hoy 13 de octubre: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
¿Qué pasa hoy 13 de octubre en las autopistas de México?.| Azteca Noticias

Escrito por: América López, Alejandra Gómez

Entre camiones de carga y miles de viajeros, cualquier percance vial o manifestación en México, se traduce en horas de parálisis total. Por ello en Azteca Noticias activamos nuestra Alerta Asfalto: respaldados por monitoreo satelital, de CAPUFE y la Guardia Nacional, donde te entregamos el reporte minuto a minuto con los tramos bloqueados, el nivel de tráfico y las rutas alternativas que necesitas conocer para este martes 13 de octubre.

Estos son los bloqueos en carreteras y vías afectadas para este martes 13 de octubre 2026

Cierre parcial en carretera León-Aguascalientes

¡Toma precauciones! Se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del Km. 030+796 de la carretera León-Aguascalientes. Atienda Indicación vial.

Accidente en la México-Pachuca

Se registra cierre parcial de la circulación por accidente vial cerca del Km. 013+800 de la carretera México-Pachuca.

Se registra un cierre total en carretera Querétaro - León

Se registra un cierre total de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 025+600 de la carretera Querétaro-León. Maneje con precaución.

Cierre parcial de circulación en autopista Nuevo Teapa

En la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, en el kilómetro 17. Hay cierres intermitentes en ambos sentidos, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.

Se restablece la circulación en la autopista Tijuana-Ensenada

Se restablece la circulación en la autopista Tijuana - Ensenada, kilómetro 33, dirección Ensenada.

Se registra un cierre de circulación en autopista Salina Cruz

En la autopista Salina Cruz - La Ventosa, en el kilómetro 53, se registra un cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes.

Se registra una volcadura de tráiler en la México-Pachuca

La circulación vial sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de la incorporación con la Lechería-Texcoco, se encuentra afectada debido a la volcadura de un tráiler.

Se registra carga vehicular en Autopista Guaymas

En la autopista Guaymas - Hermosillo, en el kilómetro 187, dirección Guaymas se registra carga vehicular.

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