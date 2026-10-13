¡Toma precauciones! estos son los bloqueos en carreteras y vías afectadas para este martes 13 de octubre 2026 en México
Conoce aquí en Azteca Noticias los bloqueos en carreteras, vías afectadas y rutas con el reporte en vivo de CAPUFE y la Guardia Nacional este martes 13 de octubre.
Entre camiones de carga y miles de viajeros, cualquier percance vial o manifestación en México, se traduce en horas de parálisis total. Por ello en Azteca Noticias activamos nuestra Alerta Asfalto: respaldados por monitoreo satelital, de CAPUFE y la Guardia Nacional, donde te entregamos el reporte minuto a minuto con los tramos bloqueados, el nivel de tráfico y las rutas alternativas que necesitas conocer para este martes 13 de octubre.
Estos son los bloqueos en carreteras y vías afectadas para este martes 13 de octubre 2026
Cierre parcial en carretera León-Aguascalientes
¡Toma precauciones! Se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del Km. 030+796 de la carretera León-Aguascalientes. Atienda Indicación vial.
Accidente en la México-Pachuca
Se registra cierre parcial de la circulación por accidente vial cerca del Km. 013+800 de la carretera México-Pachuca.
Se registra un cierre total en carretera Querétaro - León
Se registra un cierre total de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 025+600 de la carretera Querétaro-León. Maneje con precaución.
#ViaLibre en #Guanajuato registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del Km. 025+600 de la carretera Querétaro-León. Maneje con precaución. https://t.co/sqDq4qzWeW— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 13, 2026
Cierre parcial de circulación en autopista Nuevo Teapa
En la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, en el kilómetro 17. Hay cierres intermitentes en ambos sentidos, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠 Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 17. Cierres intermitentes en ambos sentidos, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime. En la zona se registra carga vehicular. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) October 13, 2026
Se restablece la circulación en la autopista Tijuana-Ensenada
Se restablece la circulación en la autopista Tijuana - Ensenada, kilómetro 33, dirección Ensenada.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢 Autopista Tijuana - Ensenada, km 33, dirección Ensenada. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️— CAPUFE (@CAPUFE) October 13, 2026
Se registra un cierre de circulación en autopista Salina Cruz
En la autopista Salina Cruz - La Ventosa, en el kilómetro 53, se registra un cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴 Autopista Salina Cruz - La Ventosa, km 53. Cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones. Consulta la ubicación aquí: https://t.co/DOeMJBv1Dc— CAPUFE (@CAPUFE) October 13, 2026
Se registra una volcadura de tráiler en la México-Pachuca
La circulación vial sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de la incorporación con la Lechería-Texcoco, se encuentra afectada debido a la volcadura de un tráiler.
Se registra carga vehicular en Autopista Guaymas
En la autopista Guaymas - Hermosillo, en el kilómetro 187, dirección Guaymas se registra carga vehicular.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠 Autopista Guaymas - Hermosillo, km 187, dirección Guaymas. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) October 13, 2026