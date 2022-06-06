Boris Johnson evita el voto de censura tras el “Partygate”

El primer ministro británico, Boris Johnson, sobrevivió el lunes a una votación de censura. Sin embargo, la rebelión de 148 legisladores de los 359 que tiene el Partido Conservador, consecuencia del "Partygate", supuso un duro golpe para su autoridad.

La mayoría de los legisladores conservadores (al menos 180) tendrían que haber votado en contra de Boris Johnson para que fuera destituido como Primer Ministro.

En las horas previas a la votación, Johnson dijo a los legisladores de su partido que apuntalaría la economía y volvería a las políticas conservadoras tradicionales, como la reducción de impuestos.

El resultado significa que Boris Johnson se aseguró el respaldo de 59% de sus legisladores, menos que el apoyo dado a su predecesora Theresa May en una votación de confianza a la que se enfrentó en 2018.

Primer ministro de #ReinoUnido sobrevive a voto de confianza impulsado por su propio partido. #BorisJohnson https://t.co/oT34KXlxhe pic.twitter.com/g8bBSMMxYo — Agencia Anadolu (@AgenciaAnadolu) June 6, 2022

"Partygate"

Tras conseguir una amplia victoria electoral en 2019, el Primer Ministro se ha visto sometido a una creciente presión después de que él y su personal celebraron fiestas con alcohol en su despacho y residencia de Downing Street, cuando Gran Bretaña estaba bajo estrictos confinamientos por la Covid-19, en un evento concido como "Partygate".

Tal es el enfado por el "Partygate", que el Partido Conservador inició una impugnación, forzando a una votación de censura anónimo sobre un liderazgo que antes parecía inexpugnable.

La medida hizo que legisladores de distintas alas del partido se rebelaran contra su Boris Johnson. Un antiguo aliado acusó al Primer Ministro de insultar tanto al electorado como al partido al mantenerse en el poder.

"Usted ha presidido una cultura de incumplimiento de la ley en el 10 de Downing Street en relación con la Covid-19", dijo Jesse Norman, un ex ministro junior, antes de la votación.

El jefe anticorrupción de Johnson, John Penrose, también dimitió.

‼️UK 🇬🇧 - moción de confianza contra Boris Johnson 🔵.



El Primer Ministro consigue permanecer en el cargo al no lograr los díscolos 180 votos a favor de su destitución.



Esto le posibilita un año de mandato sin mociones, pero su liderazgo queda tocado.https://t.co/EqNRLwPZK9 pic.twitter.com/MkR04DmE0N — EM-electomania.es (@electo_mania) June 6, 2022

Se reduce el apoyo a Boris Johnson

Decenas de legisladores conservadores han expresado su preocupación por la posibilidad de que Boris Johnson, de 57 años, pierda su autoridad para como Primer Ministro gobernar Gran Bretaña, que se enfrenta al riesgo de recesión, al alza de los precios de los combustibles y los alimentos y al caos de los desplazamientos en la capital, Londres, provocado por las huelgas.

Sin embargo, su gabinete de ministros respaldó al Primer Ministro y destacó lo que, según ellos, son los éxitos del Gobierno: una rápida puesta en marcha de las vacunas Covid-19 y la respuesta británica al conflicto entre Rusia y Ucrania.