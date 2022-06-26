Boris Johnson quiere ser Primer Ministro hasta mediados de 2030

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo el sábado que aspira a permanecer en el poder hasta mediados de 2030, a pesar de los llamamientos para que renuncie. De suceder esto sería el Primer Ministro con más tiempo en el poder del Reino Unido en 200 años.

"En este momento estoy pensando activamente en un tercer mandato y en lo que podría pasar entonces. Sin embargo, lo revisaré cuando llegue a ello", dijo Johnson a periodistas en Ruanda en el último día de una visita para una cumbre de la Commonwealth.

Cuando se le preguntó a qué se refería, Johnson dijo: "Sobre un tercer periodo (...) esto es a mediados de la década de 2030".

Johnson debe convocar las próximas elecciones nacionales británicas antes de diciembre de 2024, y necesitaría una tercera victoria electoral antes de 2029.

Si siguiera en el cargo de Primer Ministro más allá de principios de 2031, batiría el récord de Margaret Thatcher como el primer ministro británico que más tiempo ha permanecido en el cargo desde Robert Banks Jenkinson, el conde de Liverpool, que estuvo en el cargo de 1812 a 1827.

It's been a fantastic few days in Kigali.



We’re working alongside our Commonwealth friends to boost trade and investment, drive forward the green industrial revolution and find solutions for the crisis in Ukraine, which will be a focus of the G7 in the coming days. pic.twitter.com/3JZKZS9bQx — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 25, 2022

Las aspiraciones de Johnson en la cuerda floja

A principios de este mes, Johnson sobrevivió a un voto de confianza de los parlamentarios y está siendo investigado por engañar intencionadamente al Parlamento.

Según las reglas del partido conservador, sus parlamentarios no pueden desafiar formalmente a Johnson durante otro año, pero el descontento abrumador o las dimisiones de una serie de ministros de alto rango podrían hacer que su posición sea insostenible.

Además, Reino Unido se encuentra inmerso en la crisis del costo de vida más profunda de las últimas décadas, con una inflación que alcanza el nivel más alto de los últimos 40 años.

Pese a los llamados para que abandone el poder, Johnson dijo que quiere cumplir un tercer mandato y seguir siendo primer ministro hasta mediados de la década de 2030 para tener tiempo de reducir las disparidades económicas regionales y hacer cambios en los sistemas legales y de inmigración de Reino Unido.