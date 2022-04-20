Boris Johnson afirma que competirá en próximas elecciones británicas

El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que se postulará para competir en las próximas elecciones británicas y aseguró que no existe un motivo que lo haga dimitir de su decisión.

“Por supuesto” dijo Boris Johnson cuando un periodista lo cuestionó este miércoles sobre si participará en las próximas elecciones británicas, y agregó “no se me ocurren muchas cosas en este momento”, sobre si veía alguna circunstancia que lo hicieran abandonar una posible candidatura.

La declaración de Boris Johnson llega en un contexto en que los partidos de oposición pidieron la renuncia del primer ministro británico luego de que se viera involucrado en el escándalo del llamado “partygate”.

Y recientemente la policía británica multara a Boris Johnson y a su esposa por no respetar el confinamiento por la pandemia de Covid-19 y acudieran a fiestas en el 10 de Downing Street.

|Reuters

Los partidos de la oposición, y algunos de los propios legisladores del Partido Conservador de Boris Johnson, dijeron que el primer ministro debía marcharse después de que la policía lo multó por incumplir sus propias normas de confinamiento por el coronavirus.

Por lo que Boris Johnson aseguró delante del Parlamento que durante las fiestas se respetaron todas las medidas de sanidad.

Según el código ministerial, engañar a sabiendas al Parlamento es un delito que debería conllevar la dimisión, por lo que la oposición exige que Boris Johnson deje el cargo como Primer Ministro al haber mentido.

El líder laborista Keir Starmer instó a los legisladores a destituir al primer ministro para “devolver la decencia, la honestidad y la integridad a nuestra política y detener la denigración de todo lo que representa este país”.

¿Cuándo son las próximas elecciones británicas para Boris Johnson?

Las próximas elecciones británicas se realizarán en 2024, cinco años después de las últimas, que se llevaron a cabo en 2019. El sistema político de Reino Unido es el parlamentarismo con una monarquía.

Lo que significa que la jefa de Estado es la reina Isabel II, pero quien toma las decisiones importantes es el gobierno, encabezado actualmente por Boris Johnson.

En las elecciones británicas pueden votar todos los ciudadanos de Reino Unido mayores de 18 años, y por historia también los ciudadanos de países del Commonwealth, naciones que formaron parte del imperio británico.