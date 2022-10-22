¿Boris Johnson regresa a Reino Unido para ser Primer Ministro?

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, Boris Johnson fue captado regresando a Londes, Reino Unido, a tan solo unos días de la salida de la Primera Ministra Liz Truss.

El regreso de Boris Johnson a Reino Unido ha sido considerado como un audaz intento de ganar un segundo mandato como Primer Ministro, pues hace apenas 3 meses el exalcalde de Londres fue empujado a dejar su cargo tras una serie de escándalos relacionados con temas de acoso por parte de su partido.

Boris Johnson se encontraba de vacaciones en el Caribe cuando Liz Truss renunció a su cargo a tan solo 45 días de asumir como Primera Ministra de Reino Unido, y pese a que no ha hecho ninguna declaración oficial, se espera que sea en los próximos días cuando anuncie su retorno político.

¿Boris Johnson podría regresar como Primer Ministro?

Al momento, Johnson se encuentra bajo investigación por la Comisión de Privilegios del Parlamento para determinar si mintió a la Cámara de los Comunes sobre las fiestas que presuntamente se realizaron durante el aislamiento por la pandemia de Covid-19. En caso de que se descubra que algunos ministros mintieron, se espera su renuncia, informó Reuters.

Por su parte, el ministro de Comercio, James Duddridge, declaró que el exalcalde de Londres le había comentado estar "dispuesto" para ocupar el puesto, y de ser así ya contaba con 100 respaldos. Sin embargo, se apunta que Johnson únicamente tendría 40 votos.

Boris Johnson fue abucheado en el avión durante su regreso a Reino Unido |HENRY NICHOLLS/REUTERS

En caso de que el también ex periodista logre conseguir los votos necesarios por su partido, este se enfrentaría al exministro de Economía Rishi Sunak, quien es hasta el momento el favorito de las casas de apuestas.

Según expone la agencia de noticias Reuters, quien ocupe el cargo de Primer Ministro se enfrentará a conflictos que impactarán severamente en la economía de Reino Unido, ya que los planes de Liz Truss en aquel ámbito conllevaron:



Un alto impacto de los mercados de bonos.

Aumento de los costos de endeudamiento del gobierno.

Además, el cargo ha cambiado de manos tres veces en menos de cuatro años.

Hasta el momento, y luego de la salida de Liz Truss, los posibles candidatos a ocupar el cargo de Primer Ministro de Reino Unidos son Penny Mordaunt, quien ha declarado formalmente su interés de competir por el cargo, así como Rishi Sunak.