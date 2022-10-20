Liz Truss renuncia a su cargo como Primera Ministra de Reino Unido

Con menos de dos meses en su cargo, el día de hoy Liz Truss anunció su renuncia como Primera Ministra de Reino Unido, asegurando que habló con el Rey Carlos para informarle sobre la decisión de resignar como líder del Partido Conservador.

De acuerdo con Liz Truss, ex Primera Ministra de Reino Unido, ya se ha elegido a la persona que ocupará su lugar; sin embargo, esta información se revelará en algunos días más.

Además aseguró que continuará con los planes fiscales para mantener la estabilidad económica de Reino Unido, la cual no se encuentra en su mejor momento desde hace unos meses atrás.

Su renuncia sorprendió a todo el mundo, pues hace unos días salió a disculparse por sus los errores que había cometido en las reformas fiscales, asegurando que a pesar de sus fallas, no renunciaría al cargo como Primera Ministra.

Liz Truss presentó su #renuncia como Primera Ministra de #ReinoUnido.



Esto luego de que hace unos días admitió errores en su administración que duró solo mes y medio.@roberto_ruizg y @BravoLucy con la información en @HechosAM pic.twitter.com/OPHwTrHQej — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2022

¿En qué momento Liz Truss decide dejar su cargo como Primera Ministra?

La renuncia a su cargo como Primera Ministra llega en uno de los peores momentos económicos para Reino Unido, con una inflación del 10.1% en septiembre, su mayor cifra desde hace 40 años, y junto con las fallas en los cambios de las reformas fiscales, dejan al país en un estado de incertidumbre.

Hace unos días, Jeremy Hunt, Ministro de Finanzas de Reino Unido, desechó el plan económico sobre “recortes fiscales” que había proclamado Liz Truss, el pasado 23 de septiembre, además de reducir un enorme subsidio energético.

Ante este hecho, la ex Primera Ministra, expresó que con el nuevo plan económico se trazaría un nuevo rumbo para el crecimiento económico de Reino Unido, el cual protegería la estabilidad del país.

Consumer Prices Index including owner occupiers’ housing costs (CPIH) rose 8.8% in the year to Sept 2022, up from 8.6% in Aug.



This return to July’s recent high was mainly driven by rising food prices.



➡️ https://t.co/FAr33KMgCL pic.twitter.com/3wIP43yb4M — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) October 19, 2022

Liz Truss pidió disculpas por sus errores en su reforma fiscal

Liz Truss se disculpó por los errores en su reforma fiscal, los cuales provocaron que la confianza de los inversionistas se evaporara y sus calificaciones en las encuestas se desplomaran; sin embargo, la ex Primera Ministra, aseguró que no iba a renunciar.

“Reconozco que hemos cometido errores, lamentos esos errores, pero los arreglaré (…) He nombrado a un nuevo canciller, hemos restaurado la estabilidad económica y la disciplina fiscal”, expresó Liz Truss durante una entrevista a los medios de Reino Unido.