“No voy a retirarme”: Boris Johnson no renuncia como primer ministro

Boris Johnson decidió no dimitir este miércoles a su cargo como primer ministro de Reino Unido, a pesar de que un grupo de ministros del gabinete exigieron su renuncia, incluido el jefe de la bancada del Partido Conservador.

El primer ministro de Reino Unido aseguró que no va a renunciar y que lo último que necesita el país son elecciones en este momento.

"La historia nos enseña que la mejor manera de evitar disturbios políticos sin sentido es permitir que un gobierno que tiene un mandato siga adelante y cumplir su mandato. Eso es lo que vamos a hacer”, dijo Boris Johnson este miércoles.

Añadió que se quedará en el cargo como primer ministro de Reino Unido hasta las próximas elecciones, debido a que, dijo, tiene varias cosas por entregar y no parar hasta hacerlo dentro del tiempo de su gobierno.

“La fecha más temprana que puedo ver para una elección general es dentro de dos años, o creo que 2024 es la fecha más probable para la próxima elección. Tenemos una gran cantidad de cosas que entregar y vamos a seguir adelante”.

Previo a darse a conocer que Boris Johnson no renunciará, la fiscal general Suella Braverman se conviertió en la primera integrante del gabinete británico en decir que quería reemplazar a Boris Johnson, tras solicitar su renuncia.

Escándalos que involucraron a Boris Johnson

2020



La policía británica dijo que el asesor principal de Boris Johnson, Dominic Cummings, pudo haber violado las normas de confinamiento por coronavirus al conducir unos 40 kilómetros a un castillo con su esposa e hijo.

2021



Abril: la comisión electoral británica abrió una investigación formal sobre la financiación de la remodelación del apartamento de Boris Johnson en Downing Street, alegando motivos para sospechar que se había cometido un delito.

Mayo: el organismo de control del Parlamento investigó a Boris Johnson por la forma en que informó de sus viajes privados al extranjero.

This is a government that delivers on what the people of this country care about most.



We are focused on uniting and levelling up across the country and unleashing the potential of the whole United Kingdom. pic.twitter.com/r85ZrFhJNc — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 7, 2022

Noviembre: Durante un discurso a líderes empresariales, Boris Johnson perdió los papeles con su speech y decidió llenar ese hueco contando anécdotas sobre el personaje infantil Peppa Pig.

Diciembre: El periódico The Guardian publicó una fotografía de Boris Johnson y más de una docena de personas bebiendo vino en el jardín de Downing Street que, según dice, fue tomada durante el confinamiento del 15 de mayo de 2020

2022



Enero: Boris Johnson acepta que asistió a una reunión en el jardín de Downing Street el 20 de mayo de 2020, pero se justificó asegurando que creía que era un evento de trabajo.

La oficina de Johnson se disculpó con la reina Isabel después de que salió a la luz que el personal estuvo de fiesta en Downing Street en la víspera del funeral de su marido el príncipe Felipe en abril de 2021, cuando estaban prohibidas las reuniones en espacios cerrados.

Balbuceos, incoherencias e indigencia mental del UK Prime Minister Boris Johnson en su "Pepa Pig Speech" Líder Tory, de buena familia, educado en elitistas escuelas como Eton College , Balliol College..." y como resultado esto. Ridiculous, Pathetic!https://t.co/1eEcOFwBLe — Francisco Javier Martínez López (@ReVoltaire62) November 22, 2021

Salió a la luz otra reunión en la oficina de Boris Johnson en junio de 2020, durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, a la cual asistieron 30 personas, donde hubo pastel y cantaron “Feliz Cumpleaños” al primer ministro. La oficina de Boris Johnson confirmó su asistencia en dicha reunión.

Julio: Los conservadores de Boris Johnson suspendieron al legislador Christopher Pincher, tras acusaciones de conducta sexual inapropiada.