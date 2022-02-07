Boris Johnson canta “Sobreviviré" con director de comunicación

El primer ministro británico, Boris Johnson, cantó el éxito de Gloria Gaynor "I Will Survive"(Sobreviviré), platicó su nuevo director de comunicación, antes de hablar sobre el nombramiento de su asesor para tratar de sacarlo de la crisis en la que se encuentra por una serie de escándalos políticos.

Guto Harri, quien fue nombrado el sábado (5 de febrero de 2022) como nuevo director de comunicación de Johnson, señaló en su primera entrevista que ambos interpretaron la canción "Sobreviviré", después de que él mismo le preguntó al primer ministro si podría sobrevivir.

Harri, antiguo periodista de la BBC que trabajó para Boris Johnson cuando éste era alcalde de Londres, declaró al sitio web de noticias en lengua galesa "Golwg360" que el primer ministro "no es del todo un payaso" y describió su encuentro del pasado viernes.

'We are focused completely'@BorisJohnson responds after being asked whether he and new communications boss Guto Harri sang Gloria Gaynor's 'I will survive' ballad together over the weekend https://t.co/lsDrToZ5DF pic.twitter.com/RuAEBEhbH7 — ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) February 7, 2022

Boris Johnson canta "I Will Survive" con nuevo director de comunicación británico

"Entré, saludé y dije -primer ministro, Guto Harri reportándose para el deber- y él se levantó de su escritorio y recibió el saludo", señaló Harri en comentarios traducidos del galés al inglés.

El nuevo director de comunicación de Inglaterra agregó que "Los dos nos reímos. Entonces le pregunté: -¿Vas a sobrevivir, Boris?- Y él con su voz profunda, lenta y decidida, empezó a cantar un poco mientras terminaba la frase y decía -I Will Survive-".

New comms chief Guto Harri walks into No10 bearing gifts of … mineral water pic.twitter.com/jjkQjx0Uby — Tamara Cohen (@tamcohen) February 7, 2022

"Tengo todo mi amor para dar": Boris Johnson

Harri agregó que "me invitó a seguirlo: -Tienes toda la vida para vivir- y me contestó -Tengo todo mi amor para dar., así que tuvimos un pequeño momento Gloria Gaynor".

Cabe señalar que el cargo de primer ministro de Boris Johnson se encuentra en crisis debido al malestar que ha provocado una serie de reuniones sociales con alcohol efectuadas en la oficina y residencia de Downing Street durante los confinamientos por la contingencia sanitaria deCovid-19, lo que sigue a otros traspiés.

El portavoz del primer ministro no quiso comentar sobre la conversación de Boris Johnson con su nuevo director de comunicación y si cantaron la canción.

"No voy a entrar en los detalles de las conversaciones privadas. Pero como es de esperar, son viejos colegas", señaló el portavoz.