Otros tres legisladores británicos piden que Boris Johnson dimita

El primer ministro británico, Boris Johnson, se enfrentó a tres nuevos pedidos de dimisión desde dentro de su propio Partido Conservador el miércoles 2 de febrero. Estos pedidos se suman a un creciente número de personas que exigen su renuncia por el Partygate, una serie de fiestas en Downing Street durante los confinamientos por la Covid-19.

La policía está investigando 12 reuniones diferentes en el corazón del Estado británico por infracción de las leyes de salud pública del propio Gobierno, luego de una investigación interna en la que se critican "graves fallas de liderazgo".

Semanas de revelaciones en los medios de comunicación sobre las fiestas del Partygate, incluido un evento de "trae tu propia bebida" al que asistió Boris Johnson así como una fiesta en enero de 2021, hicieron que su aprobación se desplomara dentro de los conservadores, además de haber hecho tambalear la confianza de muchos legisladores en el líder que les hizo ganar en 2019.

"No puedo reconciliar el dolor y el sacrificio de la inmensa mayoría de los británicos durante el confinamiento con la actitud y las actividades de quienes trabajan en Downing Street", dijo Gary Streeter, diputado por una región del suroeste de Inglaterra.

"He presentado una carta solicitando una moción de censura contra el Primer Ministro", escribió en Facebook.

Con la declaración de Streeter, el número de personas que han declarado públicamente que pidieron un voto de confianza asciende a siete, aunque varios más han pedido la dimisión de Boris Johnson o le han criticado abiertamente.

El voto de confianza puede desencadenarse si 15% de los 359 diputados conservadores escriben cartas pidiendo uno al Presidente del Comité 1922. El número de misivas presentadas no se hace público.

Conservative MP Gary Streeter has submitted a letter calling on Boris Johnson to resign.



Streeter says he "cannot reconcile the pain and sacrifice of the vast majority of the British Public during lockdown with the attitude and activities of those working in Downing Street." pic.twitter.com/WdviutzVMr — Adam Bienkov (@AdamBienkov) February 2, 2022

Johnson seguirá trabajando

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que continuaría con el trabajo de gobernar, luego de conocerse las declaraciones sobre los votos de confianza.

Cuando un legislador en el parlamento le preguntó sobre la última carta, Johnson dijo que era "vital" continuar con el trabajo del gobierno y la entrega de su plan de recuperación de Covid-19.

El líder de la oposición, Keir Starmer, criticó al gobierno por ignorar el aumento en los costos de vida y por aumentar la presión sobre los trabajadores al aumentar los impuestos.

El primer minsitro Johnson dijo el miércoles que el gobierno continuaría tratando de recuperar el dinero de los contribuyentes perdido por reclamos fraudulentos de apoyo financiero durante la pandemia de coronavirus.

Johnson establecerá un plan para "nivelar" Gran Bretaña, un eslogan que adoptó en las elecciones de 2019 como forma abreviada de abordar las desigualdades regionales, particularmente entre las antiguas áreas industriales y Londres y el sureste.