Brasil podría sufrir un ataque como el del Capitolio en las proximas elecciones

El jefe del Tribunal Superior Electoral de Brasil advirtió el martes que el país podría enfrentarse a un asalto similar a los disturbios del Capitolio en 2021, en medio de los crecientes ataques a sus instituciones democráticas antes de las elecciones presidenciales de octubre.

El presidente Jair Bolsonaro, que va por detrás de su rival de izquierda Luiz Inacio Lula da Silva en las encuestas de intención de voto de estas elecciones presidenciales de Brasil, ha puesto en duda en repetidas ocasiones el sistema de voto electrónico del país, diciendo que es vulnerable al fraude, sin aportar pruebas.

Los críticos temen que el ultraderechista Bolsonaro, que idolatra al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, se niegue a aceptar el resultado si pierde las elecciones presidenciales, allanando el camino para una ruptura institucional como la que sucedió en el Capitolio de Washinton DC, el 6 de enero de 2021.

El magistrado Edson Fachin, que dirige el Tribunal Superior Electoral, dijo durante un discurso en Brasilia que la "regresión" antidemocrática presenciada en otros países ya se ha "infiltrado" en Brasil.

Fachin, que no mencionó a Bolsonaro por su nombre, dijo que el ataque al Congreso de Estados Unidos por parte de los partidarios de Trump "es una advertencia de la posibilidad de regresión que enfrentamos y que puede infiltrarse en nuestro entorno nacional y que, en rigor, lamentablemente ya ha ocurrido".

Fachin dijo que Brasil había evitado los conflictos sobre los resultados electorales debido al sistema de voto electrónico. Sus comentarios representan su última y dura advertencia sobre los peligros que puede enfrentar el país en octubre.

Fachin dijo que el Tribunal Superior Electoral de Brasil espera tener más de 100 observadores para estas elecciones de octubre, incluyendo autoridades de Europa.

Nova enquete entre candidatos a presidência. Com mais de 2 milhões de votos, um IP válido por voto, e por todo Brasil. Participe!:https://t.co/njqX1koUbG pic.twitter.com/cZz6UimgVy pic.twitter.com/Vb9lVWyzKt — Julio C M Lamarca 🇧🇷 (@juliolamarca) May 11, 2022

Elecciones en Brasil

Las próximas elecciones de Brasil serán celebradas el domingo 2 de octubre de 2022 y eligirán al presidente, al vicepresidente y al Congreso Nacional a través de el sistema de segunda vuelta electoral, donde hay un ganador en la primera vuelta si obtiene más del 50% de los sufragios de los brasileños.

Las elecciones para gobernadores y vicegobernadores estatales, Asambleas Legislativas Estatales y Cámara Legislativa del Distrito Federal se llevarán a cabo al mismo tiempo.

El voto en Brasil está permitido para ciudadanos mayores de 16 años y es obligatorio para aquellos entre 18 y 70 años.

Los partidos políticos pueden registrar a sus candidatos hasta el 15 de agosto de 2022. Al 17 de mayo, ya hay 12 candidatos para las elecciones presidenciales, incluidos Lula da Silva y Bolsonaro.