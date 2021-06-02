Brasil confirma realización de la Copa América; estas serán las sedes

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó la realización de la Copa América 2021, además anunció las sedes que tendrá el torneo de futbol más antiguo del mundo.

Durante un evento, en el que firmó un convenio sobre la vacuna contra Covid-19 de AstraZeneca y el gobierno federal, el presidente de Brasil informó que hasta el momento hay cuatro sedes confirmadas, pero una más quedará definida en las próximas horas.

“Se están jugando la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Siguiendo los mismos protocolos, la Copa América podrá disputarse sin problemas”, indicó

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Los estados que aceptaron ser parte de las sedes de la próxima Copa América 2021 son el Distrito Federal (Brasilia), Río de Janeiro, Mato Grosso y Goiás.

La quinta sede para la competencia que se llevará a cabo en Brasil podría ser San Pablo, que aparece como la candidata más firme.

“Copa América confirmada en Brasil. ¡Ganó la coherencia! El país alberga partidos de la Libertadores, Sudamericana, por no hablar de los campeonatos estatales y brasileños, no pudo darle la espalda a un campeonato tradicional como este. Los partidos serán en Mato Grosso, Río de Janeiro, Distrito Federal y Goiania, sin público”, escribió en Twitter el ministro de la Presidencia, Luiz Ramos.

Copa América será en Brasil

La Copa América 2021 se realizará en Brasil porque los dos países organizadores, Argentina y Colombia, se quedaron sin la sede luego de los conflictos sociales que viven en medio de la pandemia; en específico Colombia solicitó a la Conmebol un aplazamiento de la competencia, pero no aceptó.

Argentina contempló la posibilidad de albergar el certamen completo, pero tras una reunión entre el gobierno nacional y Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, acordaron que no se realizaría en dicho país.

Sin embargo, menos de 24 horas después, la Conmebol anunció a Brasil como nuevo país organizador de la Copa América 2021.

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