Brasil confirma primer caso de hongo negro en paciente con Covid-19

El primer caso de hongo negro en un paciente con Covid-19 se reportó en Brasil este miércoles, luego que el Hospital de Clínicas de San Pablo detectara esta infección y emitiera una alerta al Ministerio de Salud del país sudamericano.

De acuerdo con medios locales, este caso de hongo negro o mucormicosis se presentó en una persona de 40 años, quien había tenido un cuadro moderado de Covid-19 y no presenta otras enfermedades como diabetes o leucemia.

Te puede interesar: Manaos, Brasil registró inundación histórica, la mayor en 100 años

Además de este caso de hongo negro, en el Hospital de Clínicas de Sao Paulo, las localidades de Santa Catarina y Manaos monitorean casos sospechosos de mucormicosis, aunque los especialistas consideran que Brasil no sufriría un brote como el de India.

En el país asiático, donde se comenzaron a reportar casos de mucormicosis en personas contagiadas de SARS-CoV-2, actualmente se contabilizan más de nueve mil pacientes con esta infección causada por el hongo mucor, de la familia Mucoraceae.

El hongo negro que azota a la India, no es sino la mucormicosis ya descrita en la diabetes descontrolada; afecta los senos paranasales y las órbitas de los ojos. Ocurre porque usan esteroides demasiado temprano en la evolución de la COVID 19, lo que descontrola más la diabetes. pic.twitter.com/j6cQ3qjVA1 — Alejandro Macias (@doctormacias) May 30, 2021

Hongo negro aprovecha bajos niveles de inmunidad derivados de Covid-19 para infectar

Fernando Zanotto, profesor de Microbiología en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo, explicó a medios internacionales que el hongo negro puede ser “extremedamente desafiante” según lo grave que esté una persona contagiada de Covid-19.

La infección de mucormicosis afecta principalmente a pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia, como la diabetes o el SIDA. Durante la pandemia, se ha detectado en personas que se contagiaron con el virus SARS-CoV-2.

“Estos hongos son oportunistas, cuando nuestros niveles de inmunidad bajan por alguna razón o aparecen las condiciones adecuadas en nuestros organismos, proliferan. El Covid-19 provoca una respuesta inmune en el paciente que destruye los vasos y el tejido, situación que es aprovechada por los hongos para infectarlo”, detalló Zanotto.

Por su parte, Davis Ferreira, profesor del Instituto de Microbiología de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), afirmó que todavía es demasiado pronto para evaluar cuál será la evolución del hongo negro en Brasil, aunque descartó que el brote sea similar al de India.

En el continente americano, no solo Brasil ha confirmado un caso de hongo negro, en días pasados Chile y Uruguay anunciaron que habían detectado la infección de mucormicosis en personas con Covid-19.

Te puede interesar: OMS aprueba vacuna de Sinovac para uso de emergencia