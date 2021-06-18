Tener Covid-19 es más efectivo que la vacuna, dice Bolsonaro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, utilizó sus redes sociales para decir que es “más efectivo” un contagio de Covid-19 que recibir la vacuna contra el virus de SARS-CoV-2.

El mandatario brasileño dijo que se consideraba como una persona vacunada porque en julio del año pasado se contagió de SARS-CoV-2, por lo que será la última persona en Brasil en inyectarse con alguno de los antpígenos que se han creado hasta ahora.

“Todos los que contrajeron el virus están vacunados, incluso con mayor eficacia que la vacuna en sí, porque contrajeron el virus de verdad. Pero estoy dando el ejemplo, después de que la última persona se vacune, yo lo haré”, añadió Bolsonaro.

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La comisión del Senado brasileño que investiga la gestión del presidente durante de la pandemia, exigirá a las empresas de redes sociales que eliminen sus contenidos relacionados con Covid-19 porque “atentan contra la vida”.

“Son declaraciones que atentan contra la ciencia y la salud pública de una forma criminal. Por mucho menos de eso, Donald Trump fue bloqueado en las redes”, sentenció el senador Randolfe Rodrigues, quien pidió a los brasileños que si valoran su vida, “no escuchen más” al mandatario del país sudamericano.

#CPIdaPandemia | CPI deve votar na terça-feira (22) convocação de representantes do Facebook e do YouTube. O senador @randolfeap criticou as “lives” em que Bolsonaro “dissemina notícias sem lastro na ciência”. “Por muito menos, Twitter e Facebook baniram Donald Trump", disse. pic.twitter.com/kce8tzh28D — TV Senado (@tvsenado) June 18, 2021

Usar cubrebocas dentro del auto podría causar accidentes, dice Bolsonaro

Además de mostrarse en contra de la vacuna contra Covid-19, el mandatario brasileño mencionó que utilizar el cubrebocas dentro de un vehículo podría ocasionar accidentes de tránsito, debido a la falta de oxigenación en el cerebro.

“El auto cerrado, el conductor con el cubrebocas, respirando allí, va a tener una oxigenación menor en su cuerpo y eso puede llevar a un accidente”, declaró Bolsonaro, sin aportar alguna prueba científica que sustentara sus palabras.

Estas declaraciones las hizo después de participar en una caravana de motociclistas por las calles de Sao Paulo, en las que observó paneles luminosos en las carreteras que invitaban a las personas a usar cubrebocas.

- BRASIL ACIMA DE TUDO! DEUS ACIMA DE TODOS! 🏍️🇧🇷 pic.twitter.com/KESxPqAInc — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 12, 2021

Hasta ahora, Brasil es el tercer país más afectado por la pandemia de Covid-19, suma más de 17 millones de contagios y más de 490 mil víctimas mortales.

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