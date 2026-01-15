VIDEO | Como en Titanic: Hombre sobrevive 17 horas en el mar en Brasil agarrado a una puerta

Como si fuera de película, un hombre que estaba en medio del mar cerca de Brasil logró aferrarse a la vida al sostenerse de una puerta por alrededor de 17 horas. Las autoridades lograron rescatar al náufrago y llevarlo a un hospital.

Se trata de un pescador de 37 años de edad, quien fue rescatado la mañana del martes 13 de enero de 2026 en San Francisco do Sul, al norte de la comunidad de Santa Catarina. El náufrago estaba en un barco con su padre, quien fue encontrado muerto.

Náufrago sobrevive 17 horas en el mar sujeto a una puerta

El sobreviviente, llamado Rodrigo, estuvo sujeto a la puerta de un refrigerador por más de 17 horas al lado de la embarcación que se había volcado en el mar. Videos grabados por los rescatistas capturan la tensión: el hombre se agarra con desesperación a la puerta flotante.

No obstante, su padre, Valmoci Vicente Bento, de 58 años de edad, murió y fue encontrado sin vida tres horas antes de que rescataran a su hijo.

Ambos habían salido a pescar camarones, cuando ocurrió el naufragio . Las autoridades desconocen las razones del hundimiento de la embarcación, aunque no descartan la hipótesis de que esté relacionada con las tormentas que azotaron la región en estos días.

Rodrigo estaba exhausto, pero consciente al momento del rescate, aseguraron los bomberos. El hombre fue trasladado a un hospital.

Los detalles del trágico naufragio en Brasil

La tragedia sucedió alrededor de las 16:30 del lunes, cuando padre e hijo pescaban juntos. El hijo vio por última vez a su padre en el agua mientras la embarcación se volteaba sin piedad.

Él nadó hasta la puerta de un refrigerador que flotaba cerca, su único salvavidas improvisado. Pasó horas en la oscuridad del océano, luchando contra olas y frío, hasta que los equipos lo avistaron al amanecer.

Rescate con helicóptero: el momento en que hallaron al sobreviviente

Personal de élite entró en acción: el helicóptero Águila de la Policía Militar de Santa Catarina (PMSC) sobrevoló la zona clave, guiando a las lanchas de rescate. Videos muestran la barca hundida y al superviviente exhausto, aferrado con uñas y dientes. Los bomberos actualizaron: “Se ha confirmado que se ha encontrado a un hombre en las inmediaciones de la embarcación naufragada”, señalaron los bomberos en su reporte de lo sucedido.