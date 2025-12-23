VIDEO |¿Piratas en Brasil? Ladrones en moto acuática asaltan a pareja; robaron anillos de boda

Lo que debía ser un domingo de descanso bajo el sol de São Vicente, Brasil se transformó en una pesadilla. Una pareja decidió alquilar un kayak para disfrutar del mar, pero cuando estaban a apenas 100 metros de la orilla de la Praia dos Milionários, fueron sorprendidos por la delincuencia de una forma que nunca imaginaron.

Dos hombres a bordo de una moto acuática se acercaron a ellos de forma agresiva. Al estar en medio del agua, la pareja no tuvo forma de escapar. Los delincuentes los acorralaron y, bajo amenazas, les exigieron sus pertenencias más valiosas antes de que alguien en la playa pudiera notar lo que pasaba.

Um casal viveu momentos de tensão ao ser assaltado por dois criminosos em uma moto aquática durante um passeio de caiaque no mar de São Vicente, no litoral de São Paulo, neste domingo(21). pic.twitter.com/zmCdPgjXIJ — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) December 22, 2025

Ladrones robaron anillos a pareja

El objetivo de los "piratas modernos" no fue el equipo de navegación, sino las joyas que portaba la pareja. Según el reporte de las víctimas a la policía local, los asaltantes se llevaron sus anillos de boda , los cuales están valuados en aproximadamente 17 mil reales brasileños (un poco más de 53 mil 928 pesos).

Un video grabado por personas que estaban en la zona muestra el momento exacto en que la moto acuática se pega al kayak. Tras obtener las joyas, los ladrones arrojaron algunos objetos sin valor al mar —posiblemente para no ser rastreados o por simple desprecio— y aceleraron a toda velocidad, desapareciendo en el horizonte en cuestión de segundos.

Publican video del robo en Brasil

Gracias a que el robo ocurrió cerca de la zona donde los turistas descansan, el crimen quedó registrado en imágenes que ya circulan con fuerza en las redes sociales. En el video se puede observar la desesperación de la pareja, quienes después del robo toman sus remos para intentar volver a la orilla lo más rápido posible, temiendo que los delincuentes regresaran.

La Policía Civil de São Paulo ya tiene estas imágenes en su poder. Los investigadores están analizando el modelo de la moto acuática y las características de los cascos que usaban los ladrones para intentar identificarlos, ya que este modo de operar ha causado una gran alarma en toda la región costera.

Inseguridad en la costa de São Vicente, Brasil

La zona de São Vicente y las playas cercanas han reportado retos de seguridad durante la temporada alta. Según datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo (SSP), los robos en áreas turísticas son un desafío constante debido a la gran afluencia de personas en verano.

Sin embargo, el uso de vehículos acuáticos para asaltar a bañistas es una modalidad que preocupa especialmente a las autoridades marítimas, ya que permite a los criminales huir por rutas donde las patrullas terrestres no pueden alcanzarlos. La policía ha prometido reforzar la vigilancia con motos de agua oficiales para patrullar más cerca de los bañistas y deportistas.