Brayan Tolentino fue a trabajar al mercado y nunca volvió: su madre lleva 7 años buscándolo

El tiempo pasa pero las respuestas no llegan para la madre buscadora Reina Hidalgo, quien desde el 3 de julio de 2019 no sabe nada del paradero de su hijo Brayan Tolentino Hidalgo, visto por última vez mientras trabajaba como cargador en el Mercado Central de Chilpancingo, Guerrero.

Desde entonces, Reina pega boletines con el rostro de su hijo y acompaña a otras madres buscadoras en un país que suma más de 133 mil personas desaparecidas, mientras enfrenta una lucha marcada por la indiferencia de las autoridades.