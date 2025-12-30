Gobierno de CDMX detiene búsquedas hasta 2026, pero madres buscadoras hallan ropa y pistas

Para la burocracia, el año ha terminado. Las autoridades han bajado las cortinas y pausado las labores de búsqueda hasta el 2026. Pero para ellas, el calendario es irrelevante. En las barrancas de la alcaldía Álvaro Obregón, un grupo de madres buscadoras demuestra que el amor y la desesperación no toman vacaciones.

Armadas solo con guantes, palas y la playera con la foto de sus hijos desaparecidos, estas mujeres (y hombres) se han adentrado nuevamente en la maleza y el terreno difícil con una sola esperanza: encontrar a sus seres queridos antes de que termine el año.

Madres buscadoras trabajan en Navidad y Año Nuevo

Las fiestas decembrinas suelen ser la época más cruel para quienes tienen una silla vacía en casa. Nancy Mendoza, familiar de un desaparecido, describe el sentimiento que las impulsa a seguir cuando todos los demás descansan.

“Las fechas son dolorosas por la figura que representa y esa ausencia que se siente... Es triste, pero yo creo que si algo nos representa es la resiliencia. Saber transformar ese dolor en fuerza”.

Hallazgos en Álvaro Obregón: Ropa y zapatos en 5 horas

A diferencia de la inacción oficial de estos días, el trabajo de las familias rinde frutos, aunque sean dolorosos. En una jornada de apenas cinco horas, entre abrirse paso entre la hierba y cavar hoyos, el colectivo logró recuperar ropa y zapatos.

Ahora, estas prendas deberán ser analizadas para confirmar o descartar si pertenecen a alguno de los hijos, hermanos o padres que les hacen falta.

Continúan con la búsqueda por su propia cuenta...



Ante la inacción de autoridades, colectivos de madres buscadoras han comenzado la búsqueda en unas barrancas de la alcaldía Álvaro Obregón, con el fin de hallar rastro de sus seres queridos.



La esperanza de hallar a sus hijos es… pic.twitter.com/UeIPvK3Eb9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 30, 2025

Relatos: El impulso de familiares de víctimas de desaparición forzada en México

José Díaz, otro buscador, explica por qué no pueden esperar a que las oficinas de gobierno reabran el próximo año: “En mi caso nada más 10 días aguanto. 15 días aguanto. Y de ahí me entra una desesperación y le tengo que seguir”.

La urgencia es compartida por Miriam Hernández, quien busca a su hermana para devolverle la paz a su familia:

“No sabemos quién se la llevó... en casa le esperan sus dos niñas, mi mamá y todos mis hermanos”.

Entre el grupo se encuentra Ana María Maldonado, quien lleva 15 años buscando a su hijo, Carlos Palomares Maldonado, desaparecido el 22 de septiembre de 2010 en la colonia Narvarte.

“Duele estar aquí. Es necesario y esperanzador. Sí tengo fe en que yo voy a saber el paradero de mi hijo”, asegura.

Mientras la ciudad se prepara para celebrar el Año Nuevo, en las barrancas de Álvaro Obregón la consigna es clara: ellas seguirán buscando hasta encontrarlos, con o sin el apoyo de las autoridades.

