VIDEO: Desaparecen tres trabajadores del sector inmobiliario en Jalisco; familias exigen el hallazgo de César, Octavio y Ricardo

Familias de Ricardo Cabezas Talavera, Octavio Aro Cachúa y César Ríos, tres trabajadores del sector inmobiliario desaparecidos en Jalisco, hicieron un llamado urgente a las autoridades para que no “den carpetazo” y mantengan activas las investigaciones para lograr su localización.

Ante las exigencias, el Secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, afirmó que existe coordinación entre la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para brindar acompañamiento a los familiares y dar seguimiento a los expedientes.

