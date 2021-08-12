Papá de Britney Spears renuncia a ser tutor legal de la cantante

Jamie Spears, papá de Britney Spears, habría renunciado a seguir como tutor legal de la cantante, cargo que ocupaba desde hace 13 años, de acuerdo con agencias y medios de comunicación estadounidenses.

Los medios especializados reportaron que este jueves 12 de agosto, la abogada del papá de Britney Spears entregó unos documentos a la Corte Superior de Los Ángeles, en los que habría confirmado que está de acuerdo con dejar de ser su tutor y esa función será otorgada a otra persona.

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Sin embargo, la decisión solo anularía el cargo de tutor de Britney Spears, pero esa función tendría que ser ocupada por otra persona que no pertenezca a la familia. Por lo que la cantante podría seguir bajo la tutela de alguien más.

Sin embargo, aun cuando el señor Spears es el blanco incesante de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija por su servicio como tutor sea lo mejor para ella, indica el documento.

La medida ocurre días después de que una jueza rechazó una petición presentada por el abogado de Britney Spears para cambiar la audiencia programada para el 29 de septiembre al próximo 23 de agosto en un esfuerzo por destituir a su papá como tutor lo antes posible.

Britney Spears quería presentar cargos contra su papá

Jamie Spears, el papá de Britney Spears, ha sido el co-tutor de la herencia multimillonaria de su hija durante 13 años. En una audiencia celebrada en julio pasado, Britney Spears dijo que quería presentar cargos contra su papá por "abuso de la tutela". Además, calificó el acuerdo con su padre desde 2008 como una "maldita crueldad".

"Nos complace que el Sr. Spears y su abogado hayan admitido hoy en un expediente que debe ser destituido. Es una reivindicación para Britney. Sin embargo, estamos decepcionados por sus constantes ataques vergonzosos y reprobables contra la Sra. Spears y otros", agregó Mat Rosengart, abogado de Britney Spears, en un comunicado a la cadena CNN.

Britney Spears denunció en julio que su papá la obligaba a trabajar, que no tiene disposición de su propio dinero ni de su pasaporte, y que no le permite casarse ni tener más hijos, por lo que pidió su destitución como tutor.

‘Britney's been abused by the media, she's been abused by her grifter father and she has been abused by the American justice system,’ Congressman Matt Gaetz said as he joined a #FreeBritney protest outside an L.A. court https://t.co/iESiOsoTWF pic.twitter.com/fwJvwRi72t — Reuters (@Reuters) July 14, 2021