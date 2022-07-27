Brittney Griner afirma que no planeó llevar drogas a Rusia

La basquetbolista estadounidense Brittney Griner testificó este miércoles en el juicio en su contra por contrabandear drogas a Rusia, donde aseguró que nunca tuvo la intención de introducir sustancias prohibidas al país.

No obstante, la estrella del básquetbol se declaró culpable de introducir accidentalmente aceite de cannabis a Rusia, pero no tenía la intención de contrabandear drogas.

“No planeé ni tuve la intención de traer cannabis ni ninguna sustancia prohibida a Rusia. Entiendo cuáles son los cargos que se me imputan. Y al estar accidentalmente en mis maletas, asumo la responsabilidad. Pero no tenía intención de contrabandear ni planear contrabandear cualquier cosa a Rusia”.

Brittney Griner declaró en el juicio que las autoridades rusas la hicieron firmar documentos sin darle ninguna explicación y que un intérprete de idiomas solo tradujo una parte de sus respuestas durante el interrogatorio posterior a su arresto.

|Reuters

Detalló que las autoridades le negaron a Brittney Griner el acceso a un abogado y no le explicaron en el momento los cargos de los que la acusaban ni aceptaron las circunstancias de su viaje.

Eventualmente, dijo Brittney Griner, solo se le concedió acceso a un abogado el tiempo suficiente para entregar cualquier artículo personal en su poder.

¿De qué acusa Rusia a la basquetbolista Brittney Griner?

Brittney Griner fue detenida en febrero en el aeropuerto Sheremétievo de Moscú porque le encontraron un vapeador y aceite de cannabis, sustancia prohibida en Rusia, pero Brittney Griner alegó que un médico se lo recetó en Estados Unidos para aliviar el dolor de las lesiones causadas por su deporte.

Un All-Star en la WNBA con Mercury, Brittney Griner estuvo en Rusia jugando en una liga profesional de baloncesto femenino durante su temporada baja con Phoenix.

Los funcionarios de los Estados Unidos, incluido el presidente Joe Biden, aseguran que el país está enfocado en traer a Griner de regreso de Rusia. Pero las relaciones entre los países son tensas desde que Moscú envió tropas a Ucrania el 24 de febrero en lo que llama su "operación militar especial" en el país vecino.

