EU ofrece a un traficante de armas ruso a cambio de Brittney Griner

El gobierno de Estados Unidos ofreció intercambiar al traficante de armas ruso, Viktor Bout, para liberar a Brittney Griner y Paul Whelan, informó este miércoles John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que desde la semana pasada ofreció un trato a Rusia para intercambiar a Víctor Bout, quien cumple una condena de 25 años, para traer de regreso a la estrella del básquetbol Brittney Griner y al exmarine Paul Whelan.

Blinken añadió que espera que el proceso de intercambio avance cuando se reúna con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, pues tienen prevista una conversación para los próximos días.

“Meses atrás, el presidente Biden ordenó a su equipo de seguridad nacional que buscara todos los medios para llevar a Brittney Griner a su hogar a salvo con su familia. El gobierno de Estados Unidos continúa trabajando agresivamente, buscando todos los medios para que eso suceda. Ahora, como parte de esos esfuerzos, hicimos una oferta sustancial para asegurar la liberación de Paul Whelan y Brittney Griner y traerlos a casa”, dijo Kirby.

.@CHueyBurns asks the NSC's John Kirby if there is "a risk" in publicly announcing the proposal for Paul Whelan and Brittney Griner’s release.



"We felt...that it was an appropriate time to talk about these efforts. But...even that decision was not taken lightly," Kirby says. pic.twitter.com/e0mEU5Ab2u — CBS News (@CBSNews) July 27, 2022

En tanto, un abogado ruso de Whelan dijo anteriormente que creía que Moscú quería que Bout fuera parte de un intercambio de prisioneros por el exmarine estadounidense, quien fue condenado en 2020 a 16 años de prisión en Rusia, acusado de espionaje, aunque él negó haber espiado y dijo que lo tendieron en una operación encubierta.

¿De qué acusa Rusia a la basquetbolista Brittney Griner?

Brittney Griner fue detenida en febrero en el aeropuerto Sheremétievo de Moscú porque le encontraron un vapeador y aceite de cannabis, sustancia prohibida en Rusia, pero Brittney Griner alegó que un médico se lo recetó en Estados Unidos para aliviar el dolor de las lesiones causadas por su deporte.

Un All-Star en la WNBA con Mercury, Brittney Griner estuvo en Rusia jugando en una liga profesional de baloncesto femenino durante su temporada baja con Phoenix.

Los funcionarios de los Estados Unidos, incluido el presidente Joe Biden , aseguran que el país está enfocado en traer a Griner de regreso de Rusia. Pero las relaciones entre los países son tensas desde que Moscú envió tropas a Ucrania el 24 de febrero en lo que llama su “operación militar especial” en el país vecino.