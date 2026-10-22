¿Puede llegar a México? Brote de ébola ya se extendió en cuatro países; esto se sabe

El brote de ébola que comenzó en la República Democrática del Congo continúa generando preocupación internacional, luego de que la enfermedad se extendiera a otros cuatro países, lo que ha obligado a las autoridades sanitarias a reforzar la vigilancia y el seguimiento de posibles contagios.

De acuerdo con los reportes, el brote es causado por el virus Bundibugyo, una variante del ébola para la que no existe una vacuna ni un tratamiento específico aprobado. La situación es especialmente preocupante en la República Democrática del Congo, donde se concentra la mayor parte de los casos y fallecimientos.

Y es que, según las cifras disponibles al 20 de octubre, el país africano acumulaba más de 9 mil 500 casos confirmados y alrededor de 4 mil 600 muertes. La propagación internacional también ha puesto en marcha medidas de vigilancia epidemiológica en los territorios donde se han identificado infecciones.

¿En qué países se ha detectado el brote de ébola?

La República Democrática del Congo es el principal foco de la epidemia. Sin embargo, las infecciones relacionadas con este brote también se han identificado en otros cuatro países, aunque no todos mantienen casos activos.

Estos países son:



Nigeria: El país confirmó su primer caso relacionado con el brote el 20 de octubre , en una mujer que había viajado desde Uganda. Las autoridades comenzaron a identificar y vigilar a las personas que tuvieron contacto con ella para reducir el riesgo de transmisión.

, en una mujer que había viajado desde Uganda. Las autoridades comenzaron a identificar y vigilar a las personas que tuvieron contacto con ella para reducir el riesgo de transmisión. Kenia: El país confirmó su primer caso el 6 de octubre . Se trató de un hombre que había viajado desde la República Democrática del Congo a través de Uganda y que falleció el mismo día en que dio positivo . Para el 21 de octubre, Kenia reportaba nueve casos confirmados, entre ellos familiares del primer paciente y trabajadores sanitarios.

. Se trató de un hombre que había viajado desde la República Democrática del Congo a través de Uganda y que . Para el 21 de octubre, Kenia reportaba nueve casos confirmados, entre ellos familiares del primer paciente y trabajadores sanitarios. Uganda: Las autoridades declararon terminado el brote el 27 de agosto, después de registrar 20 casos confirmados , dos de ellos mortales. De acuerdo con los reportes, el país no tenía nuevos casos al 21 de octubre.

, dos de ellos mortales. De acuerdo con los reportes, el país no tenía nuevos casos al 21 de octubre. Francia: En junio se confirmó un caso en un médico que regresaba de una misión humanitaria en la República Democrática del Congo. La persona recibió atención en un centro especializado y se recuperó, por lo que Francia no reportaba un brote activo relacionado con ese caso.

Le #Nigéria🇳🇬 a confirmé un cas importé de maladie d’#Ebola due au virus Bundibugyo dans le Territoire de la capitale fédérale, ce qui en fait le cinquième pays à détecter le virus depuis qu’une épidémie de cette maladie a été déclarée en RDC le 15 mai 2026. Pour en savoir plus : 👉🏿https://t.co/ZplLo2Nz9u — OMS Afrique (@OMS_Afrique) October 21, 2026

¿Qué es el ébola y por qué es peligroso?

El ébola es una enfermedad infecciosa grave causada por virus del género Orthoebolavirus. Puede provocar fiebre, debilidad intensa, dolor muscular, vómitos y diarrea. En los casos graves también pueden presentarse hemorragias y complicaciones que ponen en riesgo la vida.

El virus del ébola se transmite principalmente mediante el contacto directo con la sangre y otros líquidos corporales de una persona infectada que presenta síntomas, así como con objetos contaminados con esos fluidos.

También puede transmitirse durante el contacto con animales infectados.

¿Hay riesgo para México?

Hasta el momento las autoridades sanitarias no han emitido un comunicado sobre que el brote de ébola pueda llegar a territorio mexicano, por lo que este caso no presenta mayor alerta hasta el momento.

