De gusanos en la comida a brotes de salmonela: las condiciones que enfrentan pacientes y médicos en hospitales

En el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, un brote de salmonelosis afectó a 135 médicos residentes y de alta especialidad.

El problema se sumó a las condiciones observadas durante un recorrido por las instalaciones, donde se documentaron ratas en áreas de trabajo, pisos rotos y despostillados, plafones en mal estado, grietas y ventanas cubiertas con gasas, además de reportes sobre falta de insumos y largos tiempos de espera para pacientes.

En Veracruz, el Centro Estatal de Cancerología (CECan) de Xalapa registró un brote de sarampión. Hasta el corte señalado en la información, se habían confirmado 12 médicos contagiados, además de tres pacientes y un familiar de los doctores. Dos de los pacientes fallecieron: una niña de 10 años y un joven de 22, ambos bajo tratamiento contra el cáncer.