OMS: No hay necesidad inmediata de vacunación masiva contra viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no cree que el brote de viruela del mono fuera de África requiera vacunaciones masivas, ya que medidas como una buena higiene y un comportamiento sexual seguro ayudarán a controlar su propagación, dijo el lunes un alto funcionario del organismo.

En una entrevista, Richard Pebody, quien dirige el equipo de patógenos de alta amenaza en OMS Europa, también afirmó que los suministros inmediatos de vacunas y antivirales son relativamente limitados.

Sus comentarios se conocen cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijeron que estaban en proceso de liberar algunas dosis de la vacuna Jynneos para usar en casos de viruela del mono.

Las autoridades de salud pública de Europa y América del Norte están investigando más de 100 casos sospechosos y confirmados de la infección viral en el peor brote del virus fuera de África, donde es endémico.

Las principales medidas para controlar el brote son el rastreo de contactos y el aislamiento, dijo, y señaló que no es un virus que se propague con mucha facilidad ni que hasta ahora haya causado una enfermedad grave.

Richard Pebody, dirige el equipo de patógenos de alta amenaza en OMS Europa:

No estamos en una situación en la que nos estemos moviendo hacia la vacunación generalizada de las poblaciones.

No está claro qué está impulsando el brote, en momentos en que los científicos intentan comprender el origen de los casos y si algo ha cambiado en el virus. No hay evidencia de que el virus haya mutado, dijo por separado el lunes un personero de alto rango de la agencia de la ONU.

Muchas, pero no todas las personas que han sido diagnosticadas en el brote actual de viruela del mono han sido hombres que tienen sexo con hombres.