¿Qué países han detectado casos de viruela del mono?

Autoridades sanitarias de distintas partes del mundo, han detectado nuevos casos de “viruela del mono” , por lo que todas las organizaciones sanitarias insisten en vigilar la enfermedad para evitar grandes propagaciones.

A través de un comunicado, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) explicó que ya se encuentra siguiendo la situación de la “viruela de mono”; además informó que ha estado en contacto con la Unión Europea y países participantes en el Comité de Seguridad Sanitaria.

¿En qué países se han registrado casos de viruela de mono?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se ha registrado alrededor de 80 casos de viruela de mono en al menos 11 países, donde normalmente no se presenta esta enfermedad.

De acuerdo con información de la agencia Bloomberg, en los últimos días se ha reportado casos nuevos y sospechosos de viruela de mono en Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Francia, Italia, entre otros.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), continúa recibiendo información sobre los brotes en curso en países endémicos.

#Monkeypox has so far been reported from 11 countries that normally don't have the disease. WHO is working with these countries & others to expand surveillance, and provide guidance.

There are about 80 confirmed cases, and 50 pending investigations. More likely to be reported. pic.twitter.com/YQ3pVJVNVQ — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 20, 2022

Israel detecta primer caso sospechoso de viruela del mono

El Ministerio de Salud de Israel detectó el primer caso sospechoso de viruela del mono en un hombre de 30 años, quien estuvo expuesto a un paciente en el extranjero.

La autoridad sanitaria explicó, a través de redes sociales, que el hombre llegó al Hospital Ichilov de Tel Aviv, donde actualmente permanece internado para completar la investigación.

El Ministerio destacó que debido a este caso sospechoso de viruela del mono inició una investigación epidemiológica, además se trasladará una muestra clínica al Instituto de Investigación Biológica de Israel para confirmar el diagnóstico.

משרד הבריאות מעדכן כי לבית החולים איכילוב הגיע גבר בשנות -30 לחייו, עם סימפטומים המעידים על חשד לאבעבועות הקוף, וזאת לאחר שנחשף לחולה בחו״ל.



מצבו הקליני טוב והוא אושפז להשלמת הבירור >>> — משרד הבריאות (@IsraelMOH) May 20, 2022

Reino Unido ha registrado al menos 20 casos de viruela de mono

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) informó este viernes de que había detectado 11 casos más de viruela del mono en Inglaterra. Los últimos casos elevan a 20 el número total de casos confirmados en Inglaterra desde principios de mayo.

La mayoría de los casos en el Reino Unido son leves, afirmó el secretario de Sanidad británico, Sajid Javid. "Y puedo confirmar que hemos adquirido más dosis de vacunas que son eficaces contra la viruela del mono", agregó.

Monkeypox – what you need to know 👇



There is concern that a sizable number of the confirmed cases of monkeypox in the UK have been in gay and bi men. However, anyone with monkeypox can pass it on, regardless of sexual orientation. (1/2) — Stonewall (@stonewalluk) May 20, 2022

EU monitorea 6 personas con posible viruela de mono

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU (CDC) están monitoreando alrededor de 6 personas en Estados Unidos por posibles infecciones de viruela del mono, ya que se sentaron cerca de un viajero infectado durante un viaje de Nigeria a Reino Unido a principios de mayo.

Por otro lado, funcionarios de los CDC también están investigando un caso de viruela del mono confirmado en un hombre de Massachusetts que había viajado recientemente a Canadá. Y el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York está investigando una posible infección en un paciente que actualmente se encuentra en el Hospital Bellevue.