OMS advierte acerca de más casos de viruela del mono

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha advertido acerca de que aparecerán más casos de viruela del mono a medida que se amplíe la vigilancia en países no endémicos.

Según los datos de la OMS, hasta el pasado sábado, se habían reportado 92 casos confirmados y 28 casos sospechosos de viruela del mono en 12 Estados miembros donde el virus de la enfermedad no es endémico, sin muertes asociadas.

Los casos confirmados y sospechosos se reportaron principalmente en Inglaterra, España y Portugal, mientras que el resto se detectó en Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Suecia y Estados Unidos (EU).

El domingo (22 de mayo de 2022), Austria confirmó su primer caso de la enfermedad, el cual fue detectado en la capital Viena, en un hombre de 35 años.

El mismo día, un asesor médico jefe de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Inglaterra advirtió que ahora se reportan más casos de viruela del mono en el país "todos los días" y que la mayoría de ellos se observan en áreas urbanas.

Las autoridades sanitarias de Madrid, la capital de España, anunciaron que el recuento de casos de viruela del mono en la ciudad ha llegado a 30, con otros 40 casos sospechosos. Hasta el momento, al menos ocho regiones del país han reportado más casos confirmados o sospechosos.

Conforme a la OMS, la información disponible sugiere que la transmisión de persona a persona está ocurriendo entre individuos con contacto físico cercano con casos sintomáticos.

Aumentar la conciencia de la prevención es esencial para identificar y prevenir una mayor propagación y un manejo efectivo de la epidemia actual, señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La viruela del mono pertenece a la misma familia del virus que la viruela, aunque sus síntomas parecen ser menos graves.

Viruela del mono: ¿Cuáles son sus síntomas y cómo se contagia?

Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, dolores de cabeza, hinchazón, dolor de espalda, además de dolor muscular, y algunos se convierten gradualmente en una erupción que a menudo aparece en la cara, las manos y los pies.

El virus puede ingresar al cuerpo a través de la piel lesionada, el tracto respiratorio o a través de los ojos, la nariz o la boca.

El período de incubación de la enfermedad suele durar de 6 a 13 días, extendiéndose ocasionalmente a 21 días. La mayoría de los pacientes se recuperan en semanas.

No existen tratamientos específicos para la viruela del mono, pero podría controlarse mediante la prevención. Las investigaciones han demostrado que la vacunación contra la viruela tiene una eficacia del 85 por ciento en la prevención de la viruela del mono.

🔴 What is #monkeypox?

🔴 What are the symptoms?

🔴 How does it spread from person to person?

🔴 Where in the world is there currently a risk of monkeypox?

🔴 Who is at risk of catching monkeypox?



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No hay pruebas de que el virus de la viruela del mono haya mutado: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no tiene pruebas de que el virus de la viruela del mono haya mutado, señaló un alto ejecutivo de la agencia de la ONU, señalando que la enfermedad infecciosa endémica en África occidental y central ha tendido a no cambiar.

Rosamund Lewis, jefa de la secretaría de la viruela, que forma parte del Programa de Emergencias de la OMS, señaló en una sesión informativa que las mutaciones suelen ser menores con este virus, aunque la secuenciación del genoma de los casosayudará a comprender el brote actual.