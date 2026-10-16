Confirman casos de brucelosis en Sinaloa: qué es y sus síntomas; esta es la bacteria que desconocías

La Brucelosis es una infección bacteriana que los humanos contraen al interactuar con animales portadores o consumir sus derivados. Esta zoonosis generalizada afecta principalmente a quienes beben leche o comen quesos sin pasteurizar, así como a granjeros, veterinarios y trabajadores de mataderos que manipulan carne cruda o placentas infectadas.

El impacto en Sinaloa y los hatos ganaderos

La situación en el estado encendió las alertas del sector pecuario. Alrededor de 14 hatos ganaderos en Sinaloa presentaron problemas por esta enfermedad, mientras que la Secretaría de Salud estatal registró más de 200 casos en humanos.

Ganaderos locales señalaron que los municipios del norte concentran la mayor cantidad de reportes en animales, evidenciando un riesgo latente tanto para la actividad productiva como para la salud pública.

¿Qué pasa en el cuerpo humano al enfermarse?

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, menciona que la enfermedad comienza con molestias parecidas a una gripe fuerte: dolor abdominal, articular y muscular, fatiga prolongada, glándulas inflamadas, sudoración excesiva, escalofríos y pérdida de peso.

Su rasgo clínico más distintivo es la "fiebre ondulante", porque la temperatura corporal sube por las tardes y baja en oleadas. Al volverse crónica y durar años, los médicos llegan a confundirla con tuberculosis. Diagnosticarla resulta arduo; requiere hemocultivos y métodos moleculares, mientras el manejo exige combinar múltiples antibióticos durante varias semanas, un reto ante las cepas resistentes.

¿#Brucelosis? 🧀🤒 Esta enfermedad se transmite al ser humano principalmente por consumir leche cruda o derivados sin pasteurizar de animales infectados. 🐄🐐 La mejor forma de prevenirla es elegir siempre lácteos pasteurizados y evitar el contacto con animales enfermos. https://t.co/O0ydz67IOO — COPRISEH (@coprisehgo) October 13, 2026

Focos de riesgo y brotes recientes

Mientras Estados Unidos reporta apenas 200 casos anuales, países como Chad, Irán, Jordania y México mantienen cifras mayores. Nuestro historial muestra aumentos en Tamaulipas (2019), brotes en San Luis Potosí (2020) y contagios directos por quesos en Guanajuato (2023). Además, los rodeos clandestinos ubicados en el norte de Sinaloa representan puntos frecuentes de contagio.

El Atlas Global de Riesgo informó que, hasta la semana epidemiológica 35 de 2026, con corte al 28 de septiembre, México acumuló 1,073 casos y 24 contagios nuevos. La mediana semanal alcanzó 23 casos. Aunque representa una mejora frente a los 1,168 casos registrados durante el mismo periodo en 2025, la situación exige atención preventiva.

El mapa sanitario en erradicación

Un informe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de agosto de 2026 destacó avances concretos. Baja California Sur opera libre de la enfermedad y Sonora superó las cepas lisas, cubriendo el 12.92% del territorio.

Otro 29.65% avanzó en erradicación, abarcando Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit y Yucatán, junto con zonas de Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Querétaro. Para evitar infecciones futuras, las autoridades señalan que es necesario vacunar poblaciones ganaderas y mantener la seguridad alimentaria constante.