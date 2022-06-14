BTS anuncia su separación temporal para tomarse un descanso

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V Taehyung y Jungkook, integrantes de BTS anunciaron su separación temporal durante el BTS FESTA, el evento anual con el que BTS conmemora cada año su aniversario. La banda surcoreana explicó que necesitan un descanso para trabajar en sus proyectos en solitario.

Los integrantes de BTS explicaron a sus fans que no es una separación temporal, porque simplemente necesitan tiempo por separado para hacer sus cosas y terminar sus propios proyectos.

“Después de lanzar los sencillos Butter & Permission to Dance, en este momento, hemos perdido nuestra dirección y solo quiero tomarme un tiempo para pensar. Nunca sabemos cuánto tiempo estaremos juntos, pero espero que duremos mucho”, explicó RM durante la comida.

El video donde se les ve conviviendo a los integrantes de BTS fue compartido en sus redes sociales, donde aprovecharon para sincerarse con sus seguidores y decirles que pasan por un mal momento y necesitan tomarse un descanso para encontrar su identidad.

“Ser un grupo durante tanto tiempo, se siente como si me hubiera convertido en una máquina. También tengo mis propios pasatiempos y cosas que quiero hacer por mi cuenta”, dijo Jin, integrante de BTS.

Por su parte, Suga aclaró que “no es que nos vayamos a disolver, solo vamos a vivir separados por un tiempo”.

J-Hope anunció que él será el primero en presentar su proyecto en solitario, dijo que trabajó duro en ello, incluso ya tiene una canción y es uno de los confirmados para el festival Lollapalooza, por lo que muy probablemente estrene su canción ahí.

BTS celebró su noveno aniversario con nuevo disco

El pasado viernes, BTS lanzó su nuevo disco Proof, con el que celebraron su noveno aniversario este mes. De igual forma lanzaron en YouTube el video de la canción principal de su álbum y en poco tiempo superaron los nueve millones de visitas.

BTS se convirtió el año pasado en la primera banda asiática en ganar el premio al artista del año en los American Music Awards.

La banda hizo su debut el 13 de junio de 2013 y desde entonces ha encabezado una moda mundial de K-pop con letras y campañas sociales destinadas a empoderar a los jóvenes.

Por lo que la semana pasada los integrantes de BTS se reunieron con el presidente de Estados Unidos, Joe Bide, en la Casa Blanca para hablar sobre los crímenes de odio contra los asiáticos.