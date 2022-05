Banda surcoreana de K-pop, BTS visitará a Joe Biden en la Casa Blanca

👀 Final Round of #MyBTSTracks 🎵



마지막 라운드가 시작되었습니다! 최후의 3곡을 뽑을 수 있는 마지막 기회! 지금 참여하세요!

Final round of #MyBTSTracks voting is happening now! It's your last chance to vote for your top 3 #MyBTSTrack! Vote now!



👉 https://t.co/m0JKQX8DLl pic.twitter.com/9h2Z317Ke5