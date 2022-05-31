Banda surcoreana de K-pop, BTS visitará a Joe Biden en la Casa Blanca

Los miembros de la superbanda surcoreana de K-pop, BTS quienes lideran la recaudación de fondos para causas de justicia social en Estados Unidos (EU), visitarán al presidente Joe Biden en la Casa Blanca.

En la visita que programada para el próximo martes (7 de junio de 2022), los integrantes de BTS hablaran con Biden acerca de los delitos de odio contra asiáticos en Estados Unidos.

Durante el anuncio de la próxima visita, la Casa Blanca señaló que: "Biden y BTS hablarán también de la importancia de la diversidad y la inclusión y de la plataforma de BTS como jóvenes embajadores que difunden un mensaje de esperanza y positividad en todo el mundo".

"BTS' briefing at the White House Briefing Room" will be live via links below.

아래의 링크에서 방탄소년단의 미디어 브리핑이 생중계 됩니다.



👉 https://t.co/r3JKpEVUzg

👉 https://t.co/v09aaJqVF4#BTS #방탄소년단 — BTS_official (@bts_bighit) May 31, 2022

Delitos de odio contra "asiático-americanos" en EU

Cabe señalar que la reunión se produce en el marco de la celebración del mes de los "asiático-americanos" y de los nativos de Hawái y de las islas del Pacífico, en medio de un fuerte aumento de los delitos de odio contra el grupo ocurridos en el último año.

Los ataques contra personas de ascendencia asiática se han intensificado cuando algunos políticos y expertos han animado a los estadunidenses a culpar a China por la contingencia sanitaria de Covid-19, entre otras tensiones.

La reunión de la banda de K-pop, BTS con Biden será cerrada para los medios de comunicación. Sin embargo, un responsable de la Casa Blanca señaló que los miembros de BTS pronunciarán breves comentarios al comienzo de la rueda de prensa que todos los días se efectúa desde la Casa Blanca.

Las estrellas del K-pop también son conocidas por utilizar sus letras y campañas sociales dirigidas a empoderar a los jóvenes desde su debut en el año 2013.

El Army, su base de seguidores también se extiende a grupos demográficos de mayor edad, lo que vincula su capacidad de gasto a una generación conocedora de internet y capaz de aprovechar el poder de las redes sociales.

Cabe recordar que en junio del año 2020, seguidores del grupo BTS, pusieron su energía detrás de una campaña en línea llamada #MatchAMillion para recaudar dinero para causas de justicia social en Estados Unidos. En aquella campaña se recaudó un millón de dólares en aproximadamente un día, igualando la donación de la propia banda de K-pop al movimiento de Black Lives Matter.

Big Hit Music, compañía mánager de BTS, señaló que se sentían honrados de haber sido invitados a la Casa Blanca.

Big Hit Music:

Como artistas que representamos a Corea del Sur, estamos deseando hablar de varios temas, como la inclusión, la diversidad, los crímenes de odio contra los asiáticos, la cultura y el arte.