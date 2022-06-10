¡Nuevo álbum de BTS! En Nueva York fans hacen fila

La boy band surcoreana BTS celebra el lanzamiento de su nuevo álbum con tiendas pop-up en Nueva York y Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Los fans de BTS hicieron fila desde las 7 de la mañana del viernes 10 de junio para ser los primeros en comprar artículos exclusivos creados sólo para Nueva York.

Adriana Guzmán, fan de BTS:

BTS casi nunca está en Nueva York, es sobre todo en Los Ángeles, así que, para que lo hagan aquí, tenía que venir.

A Daniel Ealacios lo llevó su hermana, fan de BTS:

Ella dijo, ve a formate en la fila, porque no tengo boleto, a veces tienes que comprar un boleto, sólo ponte en la fila y ve si puedo entrar. Así que ya veremos, tal vez compre algo de BTS para ella.

Las camisetas de BTS se venderán en 55 dólares, las sudaderas en 120 dólares y los pósters en 18 dólares cada uno.

'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)' Official MV Premiere Day!🥳



Pre-release Listening Party begins:

🔗 https://t.co/JizvGAVnL5

📆 6/10, 12:46PM (KST) | 6/9, 11:46PM (ET)



Special Countdown for MV begins:

🔗 https://t.co/Bf7wo3ONzL

📆 6/10, 12:59PM (KST) | 6/9, 11:59PM (ET) pic.twitter.com/EKH3xfIuBz — BTS_official (@bts_bighit) June 10, 2022

John Lee, responsable de licencias y distribución de merchandising de HYBE America, dijo que el espacio es una verdadera carta de amor a los fans de BTS.

El propósito de esta tienda pop-up es reconectar con los fans, los mejores fans del mundo, para celebrar el nuevo álbum de BTS. Para darles las gracias de verdad. Y simplemente, ya sabes, estar juntos de nuevo.

El grupo BTS lanzó su nuevo álbum "Proof" el viernes 10 de junio en un regreso muy esperado a la escena musical, ya que este mes celebran el noveno aniversario de su debut.

El vídeo musical de la canción que da título al nuevo álbum, "Yet to Come (The Most Beautiful Moment)", se publicó simultáneamente en YouTube y en sólo una hora y media, ya había registrado más de 9 millones de visitas.

El grupo BTS, de siete miembros, se convirtió el año pasado en la primera banda asiática en ganar el premio al artista del año en los American Music Awards. La semana pasada se reunieron con el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca para hablar de los delitos de odio contra los asiáticos.

BTS debutó el 13 de junio de 2013 y desde entonces ha encabezado una moda mundial de K-pop con letras y campañas sociales destinadas a empoderar a los jóvenes.

Las tiendas estarán abiertas todos los días de 12 a 7 y las entradas son gratuitas. Los organizadores esperan que hoy pasen por el espacio unas 700 personas.

