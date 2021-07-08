Búfalos se emborrachan y revelan producción ilegal de alcohol en India

Una manada de búfalos se emborrachó accidentalmente luego de calmar su sed en un abrevadero, el cual tenía alcohol ilegal producido por agricultores del estado occidental de Gujarat, India.

Los animales comenzaron a actuar de manera extraña y de su boca salió espuma, por lo que un agricultor llamó a un veterinario para que los revisara, explicó Dilipsinh Baldev, oficial de la policía local.

“Los animales habían dejado de comer y echaban espuma por la boca. Su comportamiento no fue normal”, dijo uno de los dueños de los búfalos, que también comenzaron a saltar incontrolablemente un día después de emborracharse.

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Además de revisar a los búfalos, el médico veterinario inspeccionó el abrevadero y se dio cuenta que los animales habían consumido alguna bebida embriagante, ya que había “un olor extraño y el agua estaba coloreada”.

En la denuncia presentada por la policía local ante la comisaría de la ciudad de Chiloda, India, se indicó que los agricultores habían dicho al experto que algunas ramas se cayeron al agua, lo que provocó una decoloración.

El médico veterinario visitó el lugar y preguntó acerca de un olor extraño que emanaba del agua en el abrevadero. También preguntó sobre su color amarillento

Los animales se emborracharon con botellas de alcohol ilegal que habían sido escondidas

Luego de recetar algunos medicamentos para los búfalos, el médico se retiró y dio aviso a las autoridades, que acudieron hasta la granja y confirmaron que tres agricultores, dedicados presuntamente a producir alcohol ilegal, habían escondido varias botellas de licor de luna en el abrevadero y cuando algunas se rompieron, contaminaron el agua.

“Los animales probablemente bebieron el agua mezclada con licor de las botellas dañadas, pero se recuperaron de los síntomas días después”, detalló la policía, citada por un medio local.

En la granja, las autoridades locales recuperaron 100 botellas de alcohol ilegal, por un valor aproximado de 32 mil rupias, alrededor de 400 dólares. Los agricultores, identificados como Dinesh, Ambaram y Ravi Thakor, fueron detenidos como parte de las investigaciones.

Times of India ‘Drunk’ buffaloes blow cover off liquor stashed in Gandhinagar stable pic.twitter.com/15gz99XHIb — BALVINDER SINGH (@BALVIND81553704) July 7, 2021

Según medios internacionales, en Gujarat está prohibida la fabricación, compra, venta o transporte de alcohol y quien sea sorprendido puede ser castigado con multas o penas de cárcel.

En India, el licor de luna o moonshine es el nombre que se le dio al whisky que se destila de forma ilegal. El término fue adjudicado por los contrabandistas que destilaban esta bebida en secreto, a la luz de la luna.

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