India construirá un parque con 21 camiones llenos de cenizas

En India se van a utilizar 21 camiones cargados con cenizas de las personas que murieron a causa de Covid-19 para construir un parque en un crematorio, como una manera de honrar la memoria de todas las víctimas que ha dejado la pandemia.

El nuevo proyecto se ubicará en la ciudad de Bhopal, dentro de un centro de incineración llamado Bhadbhada Vishram Ghat, según informaron medios locales.

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Para hacer realidad el parque se utilizarán 21 camiones llenos con cenizas de las víctimas, las cuales se mantuvieron por meses en el crematorio ya que ningún familiar acudió a reclamarlas.

Un terreno de 12 mil pies cuadrados será destinado a este proyecto, diseñado en memoria de los muertos que se han registrado en India desde que comenzó la pandemia de Covid-19.

|NDTV

Cenizas, estiércol y arena, entre los materiales para hacer realidad el proyecto

Mamtesh Sharma, secretario del comité de gestión del crematorio, explicó que más de seis mil cuerpos fueron incinerados en ese sitio, del 15 de marzo al 15 de junio de este año, con apego a los protocolos que las autoridades establecieron para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.

A decir de Sharma, no todas las familias de las víctimas se llevaron las cenizas a sus hogares, por lo que en este tiempo se han llenado 21 camiones con los restos, mismos que servirán para el parque que pronto estará en funcionamiento.

En el crematorio se dejaron los camiones cargados de cenizas de los muertos. Fue difícil y no respetuoso con el medio ambiente arrojarlas al río Narmada.

Sharma dijo a medios locales que para el parque también se utilizará tierra, estiércol de vaca, aserrín, arena y otros materiales. Además, con la técnica japonesa “Miyawaki” se podrán colocar alrededor de cuatro mil plantas que en un lapso de 15 a 18 meses, se convertirán en árboles.

“Hemos instado a los familiares de los que perdieron la vida a causa de Covid-19 a participar en el trabajo de la plantación. El comité de gestión del crematorio se encargará de estas plantas hasta que se conviertan en árboles”, señaló Arun Choudhary, presidente del comité que dirige Bhadbhada Vishram Ghat.

Mientras que Ajay Dubey, tesorero del comité, adelantó que la plantación comenzará este 7 de julio, una actividad en la que esperan la participación de los familiares de las víctimas y los habitantes de Bhopal.

En India, desde que inició la pandemia de Covid-19, se han registrado 30 millones de casos positivos y más de 400 mil muertes, mientras el país lucha contra la presencia de la variante Delta y los casos de hongo negro.

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