Sospechosa de atentado en Estambul, últimas noticias de México hoy 14 de noviembre 2022

Mantente informado con las últimas noticias de este lunes 14 de noviembre de 2022; entre estas destacan el arresto de la principal sospechosa por el atentado en Estambul ocurrido el pasado 13 de noviembre y cinco asesinatos en Zacatecas.



Sospechosa de atentado en Estambul

La policía de Turquía arrestó a 22 personas, entre estas se incluye a la principal sospechosa de la explosión que se registró el pasado domingo en la principal calle comercial de Estambul, dijo este lunes temprano el Ministerio del Interior de Turquía, Suleyman Soylu.



Joven cae a coladera en Monterrey

Una joven de 17 años cayó al interior de una coladera en mal estado en pleno centro de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. La noticia trascendió por el caso de las dos mujeres que cayeron a una coladera abierta en Ciudad de México y perdieron la vida.



Asesinan a cinco personas mientras jugaban futbol en Zacatecas

Cinco hombres fueron asesinados a quemarropa en una cancha mientras practicaban un partido de futbol rápido en una unidad deportiva ubicada en el fraccionamiento Villas del Monasterio, municipio de Guadalupe, en Zacatecas.



AMLO reta a oposición a llenar Zócalo

Tras la manifestación en contra de la Reforma Electoral propuesta por el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, este retó a la oposición a llenar al Zócalo capitalino.



Continúa contingencia ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en el Valle de México, este lunes 14 de noviembre, debido a los altos niveles de contaminación.



Capturan a sospechoso de tiroteo en Universidad de Virginia

El departamento de Policía de la Universidad de Virginia (UVA) afirmó que las autoridades tienen al sospechoso del tiroteo que ocurrió el pasado domingo 13 de noviembre alrededor de las 22:30 horas, donde murieron tres personas y dos fueron heridas.

