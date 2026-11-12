La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) mantiene activas dos fichas de búsqueda dentro del protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos adolescentes en distintos municipios de la entidad. Se trata de Juan Eduardo Hernández Zamarripa, de 17 años, y Cipriano Calvillo Luna, de 14 años de edad. Las autoridades solicitaron la colaboración urgente de la ciudadanía para difundir sus datos e imágenes, ya que por su minoría de edad se teme por su integridad o que puedan ser víctimas de algún delito.

Juan Eduardo desapareció en el municipio de Irapuato

Juan Eduardo Hernández Zamarripa, de 17 años de edad, fue visto por última vez el miércoles 11 de noviembre de 2026 en el municipio de Irapuato, Guanajuato, emitiéndose su ficha de búsqueda este jueves 12 de noviembre. El joven mide 1.63 metros, pesa 60 kilos, tiene el cabello ondulado de color castaño oscuro y ojos alargados café oscuro. Aunque la ficha oficial no señala señas particulares visibles, detalla que al momento de su desaparición vestía una playera, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Juan Eduardo Hernández Zamarripa de 17 años, Irapuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/1ruuzkkwwZ — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) November 12, 2026

Se busca a Cipriano Calvillo en San Felipe

Por otro lado, se activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Cipriano Calvillo Luna, de 14 años de edad, quien salió de su domicilio el martes 10 de noviembre de 2026 en el municipio de San Felipe, formalizándose el reporte el 11 de noviembre. Cipriano mide 1.70 metros, pesa 65 kilos, tiene el cabello ondulado negro y ojos ovalados de tono café oscuro. Como rasgos distintivos para facilitar su identificación en la vía pública, presenta una coloración café en la uña de una de sus manos, además de una herida en el costado derecho del tronco y la pierna. El día que se perdió contacto con él llevaba puesta una sudadera amarilla, pants negro y tenis blancos.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Cipriano Calvillo Luna de 14 años, San Felipe, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/fwhFKm9POX — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) November 11, 2026

Si usted cuenta con cualquier información que ayude a dar con la ubicación de Juan Eduardo o Cipriano, puede comunicarse de inmediato a las líneas de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.