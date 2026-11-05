Autoridades en el estado de Veracruz activaron los protocolos de búsqueda bajo el esquema de Alerta Amber para dar con la ubicación de tres adolescentes de nacionalidad hondureña que desaparecieron en la capital de la entidad. De acuerdo con las fichas emitidas, se perdió contacto con los tres jóvenes el pasado 2 de noviembre de 2026 en el municipio de Xalapa, por lo que se pide el apoyo de la ciudadanía para su pronta localización, ya que se teme por su integridad física o que puedan ser víctimas de la comisión de algún delito.

La búsqueda de Yeferson Iturbides Perdomo

Entre los menores buscados se encuentra Yeferson Iturbides Perdomo Perdomo, de 16 años de edad, de quien no se sabe nada desde que fue visto en la capital veracruzana el 2 de noviembre. Yeferson mide 1.68 metros, pesa 63 kilos y es de tez morena. Cuenta con cara ovalada, cabello lacio corto de color castaño oscuro, ojos café, nariz recta, boca mediana y labios delgados.

Miguel Andrés George Cabrera desapareció en Xalapa

De igual manera, se emitió la alerta para ubicar a Miguel Andrés George Cabrera, de 16 años de edad, quien también fue visto por última vez el lunes 2 de noviembre de 2026 en la ciudad de Xalapa. El menor mide 1.62 metros, tiene tez morena clara, cabello corto y ondulado de color castaño oscuro, así como ojos café oscuro.

Danis Rolando Membreño también es buscado

El tercer caso corresponde a Danis Rolando Membreño Hernández, de 14 años de edad, reportado como extraviado en la misma fecha y municipio. Danis mide 1.57 metros, es de tez morena clara, tiene el cabello corto y lacio de color castaño oscuro y ojos café oscuro.

Si usted cuenta con información que ayude a dar con el paradero de Yeferson Iturbides, Miguel Andrés o Danis Rolando, puede comunicarse directamente a los números de emergencia: 800 890 7288 (Alerta Amber Veracruz) y 228 319 3187 (Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz).