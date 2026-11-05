Se despidió con un abrazo: Hallan sin vida a Erik Hernández tras 5 meses desaparecido en Veracruz

La madrugada transcurría con normalidad aquel 3 mayo de 2026, cuando Erik Hernández Cruz terminó su jornada de trabajo y emprendía el camino para irse a su casa en Orizaba, Veracruz. Pero lo que pareció una noche normal de trabajo se convirtió en un calvario para la familia del joven de apenas 19 años.

A 5 meses de su desaparición, se dio a conocer que Erik fue localizado sin vida, noticia que su familia confirmó después de mantener la esperanza de verlo regresar a casa.

Salió de trabajar y desapareció: así fueron las últimas horas de Erik Hernández

El joven desapareció el pasado 3 de mayo de 2026, cuando salió de su trabajo en Plaza Faro, alrededor de las 00:20 horas, con dirección a su domicilio en Ciudad Mendoza, en Orizaba.

Aquella madrugada, Erik caminaba hacia la zona de San José, donde tomaría el transporte público para regresar a casa, como acostumbraba hacerlo después de su jornada laboral.

Su madre comenzó a preocuparse cuando despertó y descubrió que su hijo no había regresado. Intentó comunicarse con él a través de mensajes, pero ninguno llegó a su teléfono.

Su mamá relató que el joven de 19 años no acostumbraba a quedarse sin señal ni perder contacto con su familia, por lo que presintieron que algo andaba mal.

Comenzaron a buscarlo con ayuda de colectivos de personas desaparecidas, además de las autoridades. Pero las respuestas llegaron 5 meses después.

Encuentran sin vida a Erik Hernández en Veracruz

Después de meses de incertidumbre, las pruebas genéticas permitieron identificar el cuerpo de Erik Hernández Cruz, quien había permanecido desaparecido desde mayo.

De acuerdo con primeros reportes, su cuerpo fue encontrado el pasado 16 de octubre en un departamento de la localidad Camerino Z. Mendoza, ubicado a pocos metros del Palacio Municipal.

Debido al avanzado estado de descomposición en el que fue localizado, inicialmente permaneció en calidad de desconocido, pero fue mediante las pruebas de ADN y la comparación genética que se logró establecer su identidad.

Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente las causas de su muerte ni las circunstancias en las que llegó al lugar, pero su familia tiene muy claro que no descansarán hasta que se haga justicia por Erik Hernández.

Familia de Erik Hernández exige justicia por asesinato del joven

A través de redes sociales, la familia compartió un mensaje para informar sobre la muerte del muchacho y agradecer a todas las personas que participaron en su búsqueda.

"Con profundo dolor en nuestros corazones. Hoy nos toca compartir la noticia que jamás hubiéramos querido dar. Nuestro amado Erik Hernández Cruz ha sido localizado sin vida", se pudo leer en la publicación.

Con el alma destrozada de perder un hijo, su madre pide justicia y que se esclarezca lo ocurrido, porque Erik solo era un joven con sueños por delante y con una familia que lo esperaba en casa.

