Buscan a Perla Joana y Laura Ali, adolescentes desaparecidas en la capital de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene activas las fichas de búsqueda del protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos menores de edad en la capital del estado. Se trata de Perla Joana Rivera Benítez y Laura Ali García Rosas, ambas de 14 años de edad, de quienes se perdió contacto el pasado 31 de octubre de 2026 en distintos puntos de la ciudad capitalina. Las autoridades han solicitado la valiosa ayuda de la ciudadanía para su pronta localización, ya que por su edad se teme por su integridad o que puedan ser víctimas de la comisión de algún delito.

Perla Joana fue vista por última vez en San Juan Bautista

De acuerdo con el reporte, Perla Joana Rivera Benítez, de 14 años, fue vista por última vez el sábado 31 de octubre de 2026 en la colonia San Juan Bautista, en Puebla, Puebla. La adolescente mide 1.58 metros, tiene el cabello lacio mediano de color negro y ojos tono café. Como seña particular clave para su identificación en la vía pública, cuenta con un lunar del lado derecho en el labio superior. Al momento de su desaparición vestía una blusa de manga corta color naranja, pantalón tipo pijama de color morado y calzado tipo bota color negro.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente PERLA JOANA RIVERA BENÍTEZ, de 14 años de edad.



Fue vista por última vez en la colonia San Juan Bautista, Puebla, Puebla. pic.twitter.com/GTztZkbTFJ — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) November 4, 2026

Buscan a Laura Ali en el Barrio del Refugio

Por otro lado, la Fiscalía emitió la Alerta Amber para dar con el paradero de Laura Ali García Rosas, también de 14 años de edad, vista por última vez el 31 de octubre de 2026 en el Barrio del Refugio, en la capital poblana. Laura Ali mide 1.51 metros, presenta cabello largo y lacio de color castaño, además de ojos café. Entre sus características distintivas destaca una cicatriz en el lado derecho del cuello. El día de los hechos llevaba puesta una blusa de cuello alto sin mangas de color negro, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos con azul cielo.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente LAURA ALI GARCÍA ROSAS, de 14 años de edad.



Fue vista por última vez en el Barrio del Refugio, Puebla, Puebla. pic.twitter.com/xRpELWEhyF — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) November 4, 2026

Si usted cuenta con información que ayude a dar con el paradero de Perla Joana o de Laura Ali, favor de comunicarse de inmediato a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares a las líneas: (222) 2146405 y (222) 2377237.