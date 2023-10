Acapulco está devastado tras el paso del huracán “Otis” que a su tercer día aún se recopilan datos sobre el saldo de daños en Guerrero hoy 27 de octubre. Los estragos han sido tales que el día de ayer se emitió una declaratoria de emergencia para el estado, con atención inicial para el municipio de Acapulco de Juárez, donde el ciclón tocó tierra.

Esta declaratoria permite la activación de los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, con el objetivo de brindar apoyo a las personas afectadas.

Recuerda que si buscas a un familiar en Acapulco o cualquier otra zona de Guerrero, el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) se encuentra presente en la zona de desastre. Esta es la lista de personas o turistas con vida hasta el día de hoy.

17:28 HORAS | Reportan desabasto de Gasolina en Guerrero

El desabasto de combustible en Guerrero ha ocasionado también la carencia de otros insumos en el estado. Las largas filas comienzan a preocupar a los automovilistas, quienes deben dirigirse a otros municipios como Coyuca de Benítez, donde la gasolina ya comienza a escasear.

#Guerrero | La ola del desabasto de #combustible y otros insumos que impacta a #Acapulco tras el paso del #huracán #Otis, ya se extiende a otros municipios como Coyuca de Benítez.



Así se observa el caos en gasolineras.



📹 | @DiegoBorbollaTVhttps://t.co/9wc968ZtSW pic.twitter.com/m4d0d3TMmj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 27, 2023

16:41 HORAS | Presas en Guerrero no sufrieron daños por “Otis”: Conagua

La Congaua informó que no se registraron daños en su infraestructura, como consecuencia del paso del huracán “Otis”. Lo que significa que no representan un peligro para la sociedad y podrán continuar en funcionamiento.

De acuerdo con inspecciones preliminares en las presas de #Guerrero operadas por #Conagua, no se registraron daños en su infraestructura, como consecuencia del paso del #Huracán #Otis — Conagua (@conagua_mx) October 27, 2023

16:30 HORAS | ¿Cuáles son las alternativas terrestres para salir de Acapulco?

La circulación en la Autopista del Sol se encuentran habilitada en sus cuatro carriles, incluyendo el km 360, donde hubo un deslave. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pide a la población que su tránsito sea responsable.

Al momento, se encuentra filas kilométricas desde la Autopista del Sol con dirección a la Ciudad de México para poder salir de la zona cero.

#SICTInforma #HuracánOtis



La SICT informa que en la autopista del Sol (CDMX-ACAPULCO) se han liberado los cuatro carriles, incluyendo el km 360 (donde hubo un deslave). Insistimos en su tránsito responsable. pic.twitter.com/aN6iKNn21M — SICT México (@SICTmx) October 27, 2023

De igual forma, el Aeropuerto de Acapulco, Guerrero, operará este viernes 27 de octubre para implementar un puente aéreo con la Ciudad de México.

Serán las empresas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris las que crearán puente aéreo para turistas varados en Acapulco.

¡Huele mal! El SEMEFO de la comunidad “El Quemado” en Acapulco tampoco tiene luz

En la comunidad de “El Quemado” no hay servicio de energía eléctrica ni agua potable tras el paso del huracán “Otis” y esto afecta incluso al Semefo.

La falta de energía eléctrica en esta región se está convirtiendo en un problema sanitario, pues ya se percibe un olor fétido de los cuerpos en descomposición en los alrededores.

Estudiantes y maestros varados en Acapulco llegan a Hidalgo

Durante la madrugada de este 27 de octubre, llegaron a Hidalgo los 48 docentes y 3 académicos de la universidad Autónoma del Estado y Escuela Superior de Actopan que se encontraban varados en Acapulco por las afectaciones que dejó “Otis” al llegar como huracán categoría 5.

Las 51 personas participaron en la Convención Internacional de Minería que se realizaba en uno de los hoteles más afectados por el ciclón.

Todos se encuentran bien, solo con la amarga experiencia de haber vivido el paso de un huracán “Otis”.

Estudiantes del IPN llegan a la CDMX desde Acapulco

Un grupo de 35 estudiantes del Politécnico, llegaron hoy a la CDMX procedentes de Acapulco, Guerrero. Ellos se encontraban en el puerto para participar en la 35 Convención Internacional de Minería 2023 cuando el huracán Otis impactó.

Estaban al momento en que impactó el huracán “Otis” en Acapulco, Guerrero, todos se encuentran en buenas condiciones.

Un grupo de 35 estudiantes del Politécnico, llegaron hoy a la CDMX procedentes de Acapulco.

Sin presencia de las autoridades en zonas afectadas, denuncian

“Los canales oficiales de los gobiernos no nos dan información, y lo que dan, se contrapone con lo que nos llega a decir gente en Acapulco (…) no es politizar el tema, pero el Gobierno nos ha quedado a deber mucho. No hay presencia de cuerpos armados”, son las palabras desesperadas de Luis Ramírez Saucedo, un hombre que lo único que quiere es ayudar a su familia en el puerto.

Filas interminables para cargar gasolina

La devastación en Guerrero es evidente y los ciudadanos están desesperados por recibir apoyo en recursos. Videos captan las filas interminables por conseguir combustible.

Así se encuentran las zonas afectadas en este tercer día tras el paso de Otis. La ola de desabasto de combustible y otros insumos que impacta a Acapulco, ya se extiende a otros municipios como Coyuca de Benítez.

#Guerrero | Así de interminables son las filas para cargar #gasolina en #Chilpancingo.



Es el tercer día después del paso del huracán #Otis.



📹 | @uli1970 pic.twitter.com/cp7H8DnhLW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 27, 2023

Más víctimas mortales tras el paso del huracán “Otis”

En la Avenida Costera Miguel Alemán, a la altura de la Playa Manzanillo, al interior de unos departamentos, fue localizado una persona sin vida a consecuencia del paso huracán Otis a las cosas de Guerrero.

En el lugar se encontraron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también de la Fiscalía del Estado y al interior de la vivienda, personal de Protección Civil llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y el traslado a la morgue.

🔴 #ÚltimoMomento | Localizaron un cuerpo en un departamento sobre la avenida Costera Miguel Alemán a la altura de Playa Manzanillo por estragos de #Otis, cuerpos de emergencia hacen ya presencia en #Acapulco para la atención. pic.twitter.com/D3Oj1LqGKz — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) October 27, 2023

Papa Francisco envía condolencias y consuelo a víctimas del paso del huracán “Otis”

El Papa Francisco se solidarizó con las víctimas del huracán Otis, que azotó las costas del norte de México. En un telegrama dirigido al arzobispo de Acapulco, el Papa expresó su pesar por las pérdidas humanas y materiales causadas por el desastre. También pidió a los cristianos que se solidaricen con los afectados y colaboren en la reconstrucción de las zonas afectadas.

Alcaldesa de Chilpancingo celebra informe con pirotecnia en medio de devastación en Acapulco

Pese a la desgracia que vive Acapulco y otros municipios de Guerrero, laalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, realizó un evento con pirotecnia para presentar su Segundo Informe de Gobierno.

Se encendieron fuegos artificiales y una especie de jolgorio. Usuarios en redes sociales han criticado el actuar de la funcionaria por su falta de empatía al no suspender dicha actividad.

¿Qué daños hay en Acapulco por el huracán “Otis”?

El huracán Otis, de categoría 5, azotó Acapulco el 25 de octubre de 2023, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 330. Los fuertes vientos causaron daños generalizados en la ciudad, afectando a hoteles, edificios residenciales, comercios y viviendas.

El huracán arrancó árboles de raíz, derribó palmeras, antenas y postes de cableado eléctrico. Las colonias más afectadas fueron Renacimiento, Progreso, Jardín Mangos, Ciudad Renacimiento y Zapata.

Más de un millón de personas quedaron afectadas por el huracán, en Acapulco, Coyuca de Benítez y otras regiones del estado de Guerrero. La población vive en condiciones de dolor, tragedia, desesperación, hambre e incertidumbre.

¿Cuándo acaba la temporada de huracanes 2023 y cuántos quedan?

La temporada de huracanes de 2023 está en marcha y se pronostica que sea más activa de lo habitual. Esto podría representar un riesgo para México, que ha sido impactado por 270 ciclones tropicales en los últimos 50 años.

De estos, 170 han impactado las costas del Pacífico y 100 las costas del Golfo de México y la Península de Yucatán. Los huracanes pueden causar daños a la infraestructura, pérdidas de vidas y económicas.