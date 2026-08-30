La crisis en México que ya supera los 135 mil casos: Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada | VIDEO

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, fecha establecida por la ONU en 2010 y conmemorada cada 30 de agosto desde 2011, México enfrenta una crisis humanitaria que continúa en ascenso y golpea a miles de familias en todo el país.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, RNPDNO, supera los 135 mil casos oficiales.

Los números muestran un incremento acelerado, pues mientras en 2022 el país alcanzó la barrera de los 100 mil desaparecidos, en solo cuatro años sumó más de 35 mil registros más.

Organizaciones de búsqueda independientes señalan que los datos oficiales no reflejan la totalidad del problema, estimando que la cifra real en el territorio nacional podría superar las 200 mil personas desaparecidas debido a la falta de denuncias por temor o desconfianza.

De acuerdo con un análisis de la organización Causa en Común, entre 2006 y 2026 se registraron más de 122 mil desapariciones, pero solo se abrieron 3 mil 869 carpetas de investigación por este delito; es decir, las autoridades indagan apenas 3 de cada 100 casos.