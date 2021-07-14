VIDEO: Indigna caso de caballo pintado por niños en curso de verano

Un grupo de niños pintaron la piel de un caballo como parte de las actividades que les asignaron en un curso de verano, ofrecido en un centro hípico de Murcia, España.

En un video que circula en redes sociales se puede observar a los menores, luego de plasmar sus manos y hacer diferentes dibujos sobre el animal, llamado “Alborada”, mismo que permaneció amarrado mientras los pequeños hacían esta actividad.

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Según medios internacionales, la grabación se compartió con el hashtag #maltratoanimal; sin embargo, el sitio donde se impartió el curso de verano afirmó que las actividades en las que participaron los niños no podrían calificarse como tal.

Lo de pintar a un caballo y venderlo como manualidades solo se le podía ocurrir a un murciano #MaltratoAnimal pic.twitter.com/OhNQ7NIv5U — ChicaBang💥 Vtuber (@chica_bang) July 11, 2021

El caballo utilizado en el curso estuvo feliz, dice el centro hípico

Uno de los instructores del centro hípico explicó en un video de TikTok que el caballo utilizado para esta actividad no sufrió, por el contrario, se mantuvo feliz.

“¿Pintar caballos es un maltrato? Pues te diré que depende del caballo que pintes, es un maltrato. En el caso de ‘Alborada’ si la tocan dos manos es feliz, si la tocan 20 manos más feliz”, dijo el instructor.

Durante el video, el hombre aseguró que las pinturas que los niños utilizaron eran inocuas, pues están hechas con una base de agua.

“Los caballos no tienen sentido del ridículo; sin embargo, considero otras formas de maltrato como un destete prematuro o un encierro de 24 horas, siete días a la semana”, declaró el instructor.

Tras la difusión del video, donde se observa a los niños haciendo manualidades sobre la piel del caballo, algunas organizaciones como el Partido Animalista (PACMA) de España se pronunciaron en contra de dicha práctica.

“Las redes siguen consternadas por la terrible humillación a la que someten a los caballos que usan de lienzo para pintar como ‘actividad’ para la infancia”, detalló PACMA en su cuenta oficial de Twitter.

Las redes siguen consternadas por la terrible humillación a la que someten a los caballos que usan de lienzo para pintar como "actividad" para la infancia. 😡



👇 Estos animales son maltratados de muchas maneras en España, todas evitables. ¡No contribuyas a su sufrimiento! pic.twitter.com/UfL3PRegwd — PACMA (@PartidoPACMA) July 13, 2021

Una artista, conocida en redes como “La vaca style”, afirmó que las pinturas se pueden hacer en muros o en hojas de papel, pero no en la “piel de un ser sintiente”. Hasta ahora, ninguna autoridad se ha pronunciado por este caso, ocurrido durante un curso de verano.

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