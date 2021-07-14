En Israel, buscan erradicar heces de perros en calles con nuevo método

Uno de los principales problemas en las vías públicas del mundo son las heces de los perros que no son recolectadas por sus dueños o que pertenecen a los canes de la calle; por lo que en el municipio de Tel Aviv, en Israel, se implementará el siguiente método para combatir este fenómeno.

En Tel Aviv, Israel, se aprobó la realización de pruebas de ADN para heces de perros que se encuentren en las calles, a fin de conocer quién es el dueño del animal.

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Uno de los primeros pasos para que funcione este método es que los dueños de los perros deberán proporcionar, al momento de renovar su autorización de tener una mascota, una muestra de ADN del can.

Ello permitirá generar un registro de las personas que cuentan con un perro. Así, en caso de no recoger las heces cuando los sacan a pasear por la vía pública, los dueños recibirán una multa vía correo. Posteriormente, se les cobrará el costo de la recolección de la muestra.

INNOVACIÓN E HIGIENE: el municipio de Tel Aviv implementará un nuevo método para combatir suciedad de perro no recolectada, que se estima en 500 kilos de heces al mes. Tomará muestras de ADN de las mismas y enviará la multa por correo a los dueños del can. pic.twitter.com/ozVVqNutUf — Jonathan Berim (@JonathanBerim) July 13, 2021

¿Cómo funcionará la base de datos de las heces de perros?

La existencia de una base de datos de ADN de perros en la ciudad de Israel permitirá realizar muestras de heces encontradas en la calle, haciendo cumplir así la ley contra el dueño del animal, incluso después de cometer la infracción.

Uno de los desafíos de este método es que los dueños cumplan con sus deberes al tener una mascota y erradiquen este tipo de conductas que afectan a toda la sociedad.

El ADN es uno de los datos característicos de cada ser humano, así como de los seres vivos, por lo que con él, será posible tener la información completa sobre qué mascota hizo del baño en la vía pública y qué dueño no recogió los desechos.

Cabe señalar que este método ya mantiene altas expectativas para que el fenómeno que aqueja principalmente a los peatones tenga una posible solución.

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