¿Cuándo estará la Línea 3 del Cablebús? Revelan fecha de inauguración

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer la fecha en la que se estará lista la Línea 3 del Cablebús, que va de que contará con seis estaciones y llegará al poniente de la capital.

En la mañanera de AMLO, Sheinbaum compartió los avances que se tienen en el proyecto “Chapultepec Naturaleza y Cultura”, que busca conectar las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec.

Destacó que con la Línea 3 del Cablebús se podrán conocer los espacios que son rehabilitados como el Complejo Cultural de Los Pinos,la Bodega Nacional, la Ermita Vasco de Quiroga y la Cineteca Nacional, entre otros.

En La Mañanera con el presidente @lopezobrador_ informamos los avances del Proyecto #ChapultepecNaturalezaYCultura, así como la construcción de la Línea 3 del Cablebús, que permitirá la conexión dentro del Bosque de Chapultepec.



Será de los lugares más hermosos de la Ciudad. pic.twitter.com/brueWv17H8 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 8, 2023

“La última parte va a ser el Cablebús Chapultepec que estará listo sobre noviembre de este año”, expresó la jefa de Gobierno.

Se espera que al concluir el 2023 se tenga el bosque más grande del mundo, de acuerdo con la secretaria de Cultura federal, Alejando Frausto.

#EnLaMañanera | La jefa de Gobierno de Ciudad de México, @Claudiashein adelanta que Línea 3 del Cablebús, serán terminada en noviembre de este 2023 pic.twitter.com/C8U3o2dyew — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 8, 2023

¿Dónde será la Línea 3 del Cablebús?

El gobierno capitalino dio a conocer en julio de 2022 la empresa que ganó la licitación para la construcción de la Línea 3 del Cablebús.

La Línea 3 del Cablebús contará con 5.42 kilómetros en seis estaciones y se prevé que transporte a 34 mil pasajeros al día, beneficiando a 26 millones de pasajeros.

El trayecto que tendrá la Línea 3 del Cablebús partirá del Metro Constituyentes y concluirá en el pueblo de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Cuáles son las estaciones de la Línea 3 del Cablebús

Las estaciones de la Línea 3 del Cablebús son:

*Vasco de Quiroga

*Cineteca Nacional

*Parque Cri-Cri

*Cecyt 4/Lienzo Charro

*Panteón de Dolores

*Los Pinos

Cuáles son las líneas del Cablebús en la CDMX

Actualmente, hay dos líneas de Cablebús operando, que son la Línea 1, que va Indios Verdes a Cuautepec.

Mientras que la Línea 2 que va de Santa Marta a Constitución de 1917.

Están en construcción la Línea 3, que va de Metro Constituyentes a Vasco de Quiroga y se tiene planeada la Línea 4, que iría del Ajusco a Universidad, aunque de esta última no se ha lanzado licitación ni se ha detallado más.