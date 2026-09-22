¿Adíós al país “joven”? La mitad de México tiene 32 años; así está “envejeciendo”

Si tienes poco más de treinta años, esta cifra te va a hacer reflexionar: la edad mediana en México subió oficialmente de 29 a 32 años. Esto significa que, de los 130 millones 911 mil 314 habitantes registrados por el INEGI al cierre de 2025, exactamente la mitad de la población tiene 32 años o menos.

Lejos de ser un simple dato, este salto generacional revela que la natalidad va cayendo, pasando de un promedio de 2.1 hijos por mujer en 2020 a 1.9 en 2025. Las familias se achican, y el país entero cruza el umbral hacia una estructura poblacional mucho más madura.

Esta es la entidad más poblada de México

Por supuesto, este rompecabezas demográfico viene acompañado de contrastes geográficos y sociales muy peculiares. Mientras que el Estado de México se mantiene inalcanzable como la entidad más poblada con 17.6 millones de almas, seguido por la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz, en el otro extremo estados como Campeche, Baja California Sur y Colima conservan concentraciones mucho más compactas.

A esto se le suma una bocanada de diversidad con la llegada constante de casi 1.2 millones de personas nacidas en el extranjero, principalmente de Estados Unidos, Venezuela, Cuba y Guatemala, que han elegido nuestro territorio para echar raíces, concentrándose con fuerza en el norte y el centro del país.

Pero la vida cotidiana de los hogares mexicanos también se reescribe en el terreno económico y de seguridad. Entre 2020 y 2025, los ingresos monetarios de las familias provenientes de programas gubernamentales escalaron del 25.0% al 41.4%, un incremento de 16.4 puntos porcentuales en apenas un lustro que redefine el sustento diario de millones.

Lamentablemente, el reverso de la moneda muestra cicatrices profundas: 510 mil hogares, que agrupan a 1.6 millones de personas, tuvieron que abandonar sus lugares de origen obligados por la violencia y la inseguridad, mientras que otros 152 mil hogares sufrieron el mismo calvario a causa de los embates de la naturaleza, recordándonos que el país avanza, envejece y se transforma en medio de retos colosales.

