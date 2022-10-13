Darán cadena perpetua a Nikolas Cruz, atacante en tiroteo de Parkland

Nikolas Cruz, atacante en el tiroteo de Parkland en 2018, será sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, luego de que el jurado decidiera perdonarle la pena de muerte.

El fallo final será emitido por la jueza Elizabeth Scherer el próximo 1 de noviembre; aunque debido a las leyes de Florida, ella no puede cambiar la sentencia recomendada por el jurado.

Los miembros del jurado tardaron poco más de siete horas para llegar al veredicto en el que decidieron de manera unánime que Nikolas Cruz fuera sentenciado a cadena perpetua tras asesinar a 17 personas en el tiroteo de Parkland.

Durante el juicio, que duró varios meses, los fiscales pidieron la pena de muerte para Nikolas Cruz, argumentando que el hombre, de ahora 24 años de edad, cometió un crimen “especialmente atroz y cruel”.

Nikolás Cruz, el asesino de Parkland sentenciado a cadena perpetua. pic.twitter.com/WcKfE04800 — _💪🏻💪🏻 (@_D_190) October 13, 2022

Añadieron que la acción de Cruz fue premeditada y detallaron la minuciosa planificación que realizó para cometer el tiroteo de Parkland en 2018.

No constante, la defensa del tirador solicitó cadena perpetua tras señalar que el joven sufrió trastornos mentales durante toda su vida. Además el atacante se declaró culpable de 17 cargos de asesinato y 17 de intento de asesinato en el tiroteo de Parkland.

¿Qué pasó en Parkland en 2018?

El 14 de febrero de 2018, Nikolas Cruz realizó uno de los tiroteos más mortíferos en la historia de Estados Unidos.

El joven, de entonces 19 años de edad, comenzó un tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, donde él también estudiaba y había sido expulsado por indisciplina.

Ese día, Nikolas Cruz ingresó a la escuela y disparó indiscriminadamente contra las personas que se encontraban ahí. El hombre portaba un arma estilo AR-15 calibre 23.

Durante el tiroteo de Parkland murieron 17 personas entre alumnos y docentes.

