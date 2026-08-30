Cae árbol de 25 metros en Polanco, CDMX: Aplasta vehículo y destruye fachadas de restaurantes

Una escena de susto se desató en calles de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, esto luego de que un árbol colapsara este cierre de fin de semana.

La caída del tronco provocó accidentes que involucraron coches, personas heridas y hasta fachadas de restaurantes.

Cae árbol de 25 metros desde la raíz en Polanco

El accidente fue en la calle Euler, específicamente en el tramo entre Torcuato Tasso y Spencer, dentro de la Quinta Sección de Polanco.

Según el reporte de las autoridades, el árbol medía cerca de 25 metros de longitud y dos metros de diámetro, cayendo por completo desde la base del suelo.

Servicios de atención de emergencias laboran en Calle Euler y Calle Torcuato Tasso, col. Polanco V Sección, @AlcaldiaMHmx, donde se registró la caída de un árbol de 25 m de longitud y 2 m de diámetro.



Al caer, afectó una pérgola de 18 m² de un restaurante, un techo de 11 por 3… pic.twitter.com/O4pQY03ZkI — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 30, 2026

Árbol aplasta coche estacionado y destroza fachadas de restaurantes

Al caerse, el peso del árbol se recargó directamente sobre la vía pública.

El impacto destrozó un coche particular que estaba estacionado en la banqueta, además de tirar una fachada de 18 metros cuadrados que era de un restaurante y dañó el techo de 11 por 3 metros de un establecimiento.

¿Qué le pasó a la mujer que se le cayó el árbol?

Por el impacto y las caída de las ramas, una mujer que caminaba por la banqueta como transeúnte tuvo que ser atendida por paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos de la alcaldía.

Tras realizarle la valoración médica en el lugar, los equipos de emergencia determinaron que no requería traslado a un hospital.

Bomberos y Protección Civil llegan a la calle Euler

Elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México acudieron al punto para delimitar la zona con cinta preventiva.

A la par, personal del Cuerpo de Bomberos de la capital inició los trabajos para quitar el árbol con motosierras y retirar las ramas acumuladas sobre los comercios.

Piden tomar precauciones y buscar vías alternas

Las autoridades locales solicitaron a los automovilistas y peatones tomar precauciones al circular por este sector de Miguel Hidalgo.

Por la presencia de unidades de emergencia y las maniobras de retiro de escombros, el flujo vehicular se encuentra afectado, por lo que se sugiere optar por otras vialidades.