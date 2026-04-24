Buscan a suegra de Carolina Flores por asesinato de exreina de belleza en Polanco

La investigación por la muerte de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de Baja California asesinada a balazos en Polanco, Ciudad de México (CDMX), se mantiene con la búsqueda de su suegra Erika "N", señalada como la mujer que le habría disparado.

El caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la cual informó que el caso es investigado como un feminicidio.

Van por suegra de exreina belleza Carolina Flores

Carolina Flores fue atacada a balazos el 15 de abril de 2026 en un domicilio en la zona de Polanco II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

No obstante, fue el 21 de abril cuando la fiscalía confirmó los hechos e indicó que se investigaba el caso.

Luego de lo ocurrido, ya busca cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Erika "N", quien hasta el momento es señalada como la principal sospechosa.

Denuncian asesinato de Carolina Flores un día después

La Fiscalía de la CDMX precisó que el caso de Carolina Flores fue denunciado hasta el 16 de abril de 2026, es decir, un día después de que la exreina de belleza fue asesinada.

"Tras la denuncia presentada el 16 de abril, la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio", publicó en un mensaje en su cuenta de X.

Aseguró que se han realizado diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable.

Sobre los hechos ocurridos el pasado 15 de abril en la colonia Polanco III Sección, la Fiscalía CDMX informa que:



Tras la denuncia presentada el 16 de abril, la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.



Desde ese momento, se han realizado de manera… — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 22, 2026

Fiscal de BC confirma muerte de exreina de Belleza

María Elena Andrade, fiscal general de Baja California, confirmó que se investiga, junto la fiscalía de la CDMX, la muerte de la exreina de belleza

"Efectivamente estamos en contacto, en proceso de contacto con la Fiscalía de la Ciudad de México, toda vez que los lametables hechos acontecieron allá; ponernos a la orden para apoyar en lo que se requiera en las investigaciones, así como con el tema de la familia que se encuentra en estos dolorosos trámites, en el proceso de la cristian sepultura de esta mujer".

La fiscal dijo que serán respetuosos de la investigación de la fiscalía capitalina, pero añadió que existe la apertura para que la dependencia de Baja California aporte datos que puedan esclarecer el crimen.