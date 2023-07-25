Se precipita avión que combatía incendios en Grecia

Un avión cisterna con dos tripulantes a bordo se precipitó a tierra en la isla griega de Eubea, cercana a Atenas, capital de Grecia mientras combatía uno de los incendios forestales que afectan al país.

La fuerza aérea griega emitió un comunicado en el que dijo que la aeronave estaba asignada para la extinción de un incendio en Platanisto, en informó que desplegó dos helicópteros para que laboraran en las operaciones de rescate.

La cadena pública ERT difundió un video del avión en el momento del incidente y según las primeras informaciones, los dos pilotos de 34 y 27 años respectivamente murieron.

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A plane fighting wildfires in Greece crashed, footage from the state broadcaster ERT showed pic.twitter.com/wIn6IJN0oX — Reuters (@Reuters) July 25, 2023

En un discurso ante el consejo de ministros, el primer ministro griego Kyriacos Mitsotakis mencionó la grevedad de la situación provocada por los incendios "Vivimos las repercusiones de la crisis climática. Tenemos ante nosotros un verano difícil".

La agencia meteorológica griega EMY informó que este martes el termómetro llegó a 41 grados Celcius en Atenas, la capital griega.

Los veranos griegos suelen ser muy calientes pero este año sufre una de las olas de calor mas fuertes y prolongadas, de acuerdo con especialistas, situación que sumada a los fuertes vientos que imperan en la zona fortalecen las posibilidades de generar incendios, mismos que afectan desde hace mas de una semana, buena parte del territorio griego.

Miles de personas desalojadas

En los últimos días más de 20 mil personas han tenido que ser desalojadas por el riesgo que representan los incendios forestales que amenzan poblados enteros y complejos turísticos.

Los turistas que vacacionaban este verano en Islas Griegas fueron retornados a sus países de origen por su seguridad, en total habrían sido unos tres mil los repatriados.

Un verano difícil para el Mediterráneo

Las altas temperaturas tras una prolongada sequía sumado a los vientos fuertes en la zona han favorecido la creación de incendios forestales y dificultado su extinción.

Esta región es de las preferidas por el turismo europeo para visitar y ahora los incendios significan un duro golpe para el sector turístico, industria que representa el 18 % del PIB para Grecia.

Con información de agencias.

