En medio de la ola de calor que azota varios países en Europa, entre ellos Grecia, cientos de turistas esperaron con emoción bajo un sol abrasador la oportunidad de ver la Acrópolis en Atenas.

Varios voluntarios de la Cruz Roja repartieron botellas de agua y brindaron primeros auxilios a los visitantes que buscaban sombra bajo los árboles cercanos.

Dado que se espera que las temperaturas alcancen los 45 grados Celsius (113 grados Fahrenheit) el fin de semana, durante la temporada alta de turismo de verano, el Ministerio de Cultura dijo que todos los sitios arqueológicos, incluido el monumento de la Acrópolis, cerrarán entre las 12 del mediodía y las 5:30 p.m. hasta el 23 de julio.

"Por la ola de calor para dar agua y primeros auxilios a todo el pueblo y a la gente que hoy anda caminando por toda la zona de la Acrópolis. También brindamos primeros auxilios en otros lugares, otros sitios arqueológicos en todo el país. Y por eso estamos haciendo voluntariado. Y nos quedamos aquí todo el día desde las 8 en punto hasta que se pone el sol, brindando agua, brindando primeros auxilios. Tenemos diferentes tipos de problemas como desmayos. Por eso estamos aquí"., aseguró Sofía Markellos, una de las voluntarias de la Cruz Roja que apoya a los turistas en la Acrópolis de Atenas.

Lefteris Milonopulus / Visitante:

“Para mí es fácil porque llevo aquí diez años. Para mí, lo es. Pero es muy, muy, muy difícil. Pero me gusta. Estoy un poco loco.”

Grecia registró su ola de calor más mortífera y más larga en julio de 1987, mientras que el calor extremo arrasó el país durante 11 días en el verano de 2021, lo que provocó devastadores incendios forestales cerca de Atenas y en la isla de Evia.

Los meteorólogos han advertido que las temperaturas sofocantes se prolongarán hasta finales de mes.

Ola de calor provoca incendios fuera de control en Grecia

Los bomberos lucharon para contener un incendio forestal en la isla griega de Rodas que quemó tierras forestales por quinto día consecutivo en medio de otra ola de calor azota el país.

El gobierno griego anunció medidas de ayuda para los hogares afectados, que incluyen ayuda financiera y subsidios para alquilar casas.

El ministro de Crisis Climática, Vassilis Kikilias, instó a la gente a permanecer en guardia. El riesgo de incendios forestales en los próximos días seguirá siendo alto y se pronostica más calor después de una ola de calor anterior.

Se espera que las temperaturas alcancen los 45 grados Celsius el sábado y el domingo, durante la temporada alta de turismo de verano.